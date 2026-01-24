Karla Bacigalupo: “La falta de empatía disfrazada de honestidad es algo que cuestionar”

El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Karla Bacigalupo.
― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Tengo varios, pero casi todos están relacionados a las artes: crear proyectos para actuar, escribir y dibujar.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
Poder vivir de contar historias, construir una carrera sólida en la actuación y, al mismo tiempo, tener una vida personal donde mis seres queridos estén sanos y felices.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
Soy muy orientada a mi trabajo y a mis metas. Casi siempre estoy pensando en nuevos proyectos.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
A veces no me tomo el tiempo de reconocer mis logros y paso rápidamente a lo siguiente. He aprendido que es importante valorar cada avance.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
Que algo injusto le suceda a un ser querido sería profundamente devastador para mí.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Soñar en grande y elegir caminos poco convencionales. Apostar por una carrera artística, asumir la incertidumbre laboral y financiera, y renunciar a cierta estabilidad para crear mis propios proyectos. Hacer lo que más me gusta es un privilegio.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
Hablar sin considerar los sentimientos de los demás. La falta de empatía disfrazada de sinceridad u honestidad es algo que debemos cuestionar.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
“Un día a la vez” ha sido mi mantra en muchos momentos, me ayuda a mantenerme presente.
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Perseguir mis metas a pesar del miedo y atreverme a estudiar actuación fuera del país.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Valoro profundamente la honestidad. No suelo mentir, siempre intento expresarme con respeto.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
En momentos compartidos con mi familia, cuando estamos juntos y presentes: conversando, comiendo o simplemente sabiendo que todos estamos bien.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
No le doy demasiado valor a lo material, pero mis padres siempre me escriben cartas por mi cumpleaños. Las guardo todas y son profundamente especiales para mí.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
La capacidad de escuchar de verdad, sin juzgar, creando un espacio seguro para el otro.