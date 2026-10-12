El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Maria Grazia Gamarra.
― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Hacer cerámica.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
La tengo todos los días, al despertarme junto a mis hijas.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
La perseverancia.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
Soy muy tardona.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
Trato de no pensar en cosas tristes. Soy siempre positiva.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Me encanta llegar a mi casa y besar a mi gata.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
La deslealtad.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
“Ya estoy a dos cuadras”, “ya llego” y “jajaja”.
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Mi familia.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Trato de no mentir. A veces es necesario, pero siempre para hacer el bien.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
Lo soy todos los días, cuando me despierto junto a mis hijas.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
Mi familia.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
Mi casa. Llegar todos los días y saber que tengo una familia y un techo es invaluable.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
La fidelidad.
― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?
Me encanta Frida Kahlo, como artista, como mujer y como persona.
― ¿Cómo te gustaría morir?
No pienso en la muerte; pienso en la vida y en todo lo que podemos dar aquí.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Hablar muchos idiomas.
― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
Éxodo me da la posibilidad de hacer tantos clásicos que últimamente estoy volviendo a ellos. Shakespeare me está acompañando mucho esta temporada, así que hoy lo elijo a él.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
Cualquier gobernante que no utilice su poder para el bien.