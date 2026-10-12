María Grazia Gamarra protagoniza “Romeo y Julieta” en el Teatro Municipal de Lima. La actriz revela su faceta más íntima, su amor por la familia y las pequeñas cosas que le dan felicidad.
María Grazia Gamarra protagoniza “Romeo y Julieta” en el Teatro Municipal de Lima. La actriz revela su faceta más íntima, su amor por la familia y las pequeñas cosas que le dan felicidad.
Por Redacción EC

El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Maria Grazia Gamarra.

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