El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Maria Grazia Gamarra.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Hacer cerámica.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

La tengo todos los días, al despertarme junto a mis hijas.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

La perseverancia.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Soy muy tardona.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Trato de no pensar en cosas tristes. Soy siempre positiva.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Me encanta llegar a mi casa y besar a mi gata.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La deslealtad.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Ya estoy a dos cuadras”, “ya llego” y “jajaja”.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Mi familia.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Trato de no mentir. A veces es necesario, pero siempre para hacer el bien.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Lo soy todos los días, cuando me despierto junto a mis hijas.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi familia.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi casa. Llegar todos los días y saber que tengo una familia y un techo es invaluable.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La fidelidad.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Me encanta Frida Kahlo, como artista, como mujer y como persona.

― ¿Cómo te gustaría morir?

No pienso en la muerte; pienso en la vida y en todo lo que podemos dar aquí.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Hablar muchos idiomas.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Éxodo me da la posibilidad de hacer tantos clásicos que últimamente estoy volviendo a ellos. Shakespeare me está acompañando mucho esta temporada, así que hoy lo elijo a él.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Cualquier gobernante que no utilice su poder para el bien.