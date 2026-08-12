El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Franco Cabrera.
El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Franco Cabrera.
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― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Planchar la ropa en mi casa.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
Una familia numerosa unida.
― ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?
Chambero.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
Perfeccionismo.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
Que las personas que quiero me den la espalda.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Mi colección de alcancías llenas.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
La mentira
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
No se diga más. Amaiaaa. Pausa comercial y regresamos.
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Mi hija.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Es que no miento (risas).
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
En la clínica, el día que nació mi niña.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
Mi tiempo dedicado al estudio.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
Mi celular, hago todo desde ahí. Este test lo resolví desde el celular.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
El desprendimiento.
― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?
Nicomedes Santa Cruz.
― ¿Cómo te gustaría morir?
En un gran viaje.
― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿qué crees que serías?
En un espejo.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Hablar cinco idiomas. Me fascinan los idiomas.
― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
José María Arguedas y César Vallejo.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
Todos las personas merecen compasión.
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