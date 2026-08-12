El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Franco Cabrera.

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― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Planchar la ropa en mi casa.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Una familia numerosa unida.

― ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Chambero.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Perfeccionismo.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Que las personas que quiero me den la espalda.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mi colección de alcancías llenas.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La mentira

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

No se diga más. Amaiaaa. Pausa comercial y regresamos.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Mi hija.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Es que no miento (risas).

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En la clínica, el día que nació mi niña.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi tiempo dedicado al estudio.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi celular, hago todo desde ahí. Este test lo resolví desde el celular.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

El desprendimiento.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Nicomedes Santa Cruz.

― ¿Cómo te gustaría morir?

En un gran viaje.

― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿qué crees que serías?

En un espejo.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Hablar cinco idiomas. Me fascinan los idiomas.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

José María Arguedas y César Vallejo.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Todos las personas merecen compasión.