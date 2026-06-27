El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Adrián Bello.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Cocinar para la gente que quiero.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

No creo en ella, pero con que ya no existan las guerras me contento.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Mi sensibilidad.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Mi desorganización.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Sentirme absolutamente solo.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Ven a mi próximo concierto y dime tú.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Creer que el mundo les pertenece.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Ven, ven”, le digo a mis gatos y nunca vienen.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Vivir de la música.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando puedo evitar dolor.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Hace poco estuve en el mar y tenía al Sol y a la Luna en el cielo a la vez, y me sentí feliz.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi catálogo musical.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

El piano de mi abuela.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La autenticidad.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

A estas alturas diría Andrés Bello porque siempre me dicen Andrés.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Sin miedo.

― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

No quisiera volver. Ya estuvo bueno.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Hablar muchos idiomas.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

No tengo escritores favoritos pero tres libros que leí hace poco me fascinaron: “La mala costumbre” de Alana S. Portero, “Las gratitudes” de Delphine de Vigan y “James”, de Percival Everett.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

El primero que se me viene a la cabeza es Netanyahu. Pero, en general, cualquiera que cause la desgracia ajena con orgullo y sin remordimientos. //