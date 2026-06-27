El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Adrián Bello.
El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Adrián Bello.
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― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Cocinar para la gente que quiero.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
No creo en ella, pero con que ya no existan las guerras me contento.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
Mi sensibilidad.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
Mi desorganización.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
Sentirme absolutamente solo.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Ven a mi próximo concierto y dime tú.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
Creer que el mundo les pertenece.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
“Ven, ven”, le digo a mis gatos y nunca vienen.
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Vivir de la música.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Cuando puedo evitar dolor.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
Hace poco estuve en el mar y tenía al Sol y a la Luna en el cielo a la vez, y me sentí feliz.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
Mi catálogo musical.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
El piano de mi abuela.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
La autenticidad.
― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?
A estas alturas diría Andrés Bello porque siempre me dicen Andrés.
― ¿Cómo te gustaría morir?
Sin miedo.
― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?
No quisiera volver. Ya estuvo bueno.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Hablar muchos idiomas.
― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
No tengo escritores favoritos pero tres libros que leí hace poco me fascinaron: “La mala costumbre” de Alana S. Portero, “Las gratitudes” de Delphine de Vigan y “James”, de Percival Everett.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
El primero que se me viene a la cabeza es Netanyahu. Pero, en general, cualquiera que cause la desgracia ajena con orgullo y sin remordimientos. //
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