Javier Echavarría: “Me encantaría despertar una semana al año durante siglos para curiosear cómo va el mundo”

El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Javier Echevarría.
― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Viajar con buena compañía.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
Dejar de buscar la perfección.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
Oscilar entre el silencio y el hablar sin parar.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
Parálisis por análisis.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
El deterioro cognitivo.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Hacer teatro en el Perú, donde el 99.99% jamás ha ido ni tiene interés.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
Vivir diciendo “yo no fui, fue tete, pégale, pégale que ella fue”.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
“Todo es cocreación” y “sigue el llamado de tu vocación”.
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Haber integrado la psicología y la actuación en espectáculos que mezclan la reflexión con la diversión.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Cuando no merecen la verdad.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
Cuando alguien del público me espera afuera de mis obras terapéuticas y me abraza en silencio. Ahí siento que todo vale la pena.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
Haber producido tantos unipersonales de gran éxito.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
Una moneda de 20 céntimos, que fue lo que me quedó cuando quedé en bancarrota.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
Que se atreva a romper las leyes de la probabilidad para cumplir sus sueños.
― ¿Cómo te gustaría morir?
Despierto y sin perderme ningún detalle.
― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa ¿qué crees que serías?
En realidad, me encantaría despertar una semana al año durante siglos para curiosear cómo sigue el mundo.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Ser políglota.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
Hay delincuentes a los que cuesta ver como personas. //