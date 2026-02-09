Telos Recomiendo: la historia de los creadores anónimos que rompieron el tabú de los hoteles para parejas en el Perú

Todos, alguna vez, hemos buscado un hotel en internet. Pero no siempre hemos encontrado información honesta que realmente nos ayude a decidir. Las redes están llenas de fotos perfectamente iluminadas y reseñas sospechosamente entusiastas. Y si la búsqueda está ligada a la sexualidad (todavía abordada con reserva en el Perú digital) el panorama se vuelve aún más difuso.

En ese vacío apareció Telos Recomiendo, una cuenta que habla de hoteles por horas y para parejas con naturalidad. Detrás está una creadora de contenidos a la que en esta nota llamaremos X porque prefiere mantener su identidad en reserva, así como su pareja, también anónimo. Ambos han construido, desde el 2019, una comunidad que supera largamente el círculo de amigos con el que empezó todo. Y lo han hecho sin mostrar el rostro pero siendo honestos con sus opiniones.

Todo empezó entre amigos

La primera publicación de Telos Recomiendo apareció en Instagram en 2019. X no imaginó el alcance que tendría. En ese momento, viajaba con frecuencia por trabajo y tenía libertad para escoger dónde hospedarse. “Me daban la libertad de escoger los hoteles en los que me quedaba, entonces yo escogía los menos convencionales, los más locos que encontraba en la zona”, cuenta.

La fundadora de Telos Recomiendo viajaba mucho por el Perú y subía comentarios de hoteles a su cuenta personal de Instagram a pedido de sus amigos. (Foto referencial: Freepik)

Lo que empezó como una suerte de juego, subiendo a sus historias de Instagram fotos y videos de habitaciones con piscina, columpios o detalles inesperados, fue despertando curiosidad. “Yo compartía todo eso en mis historias personales”, recuerda X. Sus amigos reaccionaban. Algunos con preguntas prácticas, otros con cierto recelo.

“Existe ese tabú de una chica mostrándose en un hotel, yo grababa cómo eran las habitaciones, como parte del show para mis amigos. Y algunos me respondían con comentarios un poco como para fastidiarme. Pero eran menos los que me respondían así. La mayoría me preguntaba dónde era, cuánto costaba”, nos dice X.

Ese interés la convenció de separar el contenido hotelero de su cuenta personal. “En esa época, nadie hablaba sobre ese tema, menos en redes sociales. En Instagram todo era muy ‘aesthetic’ y no había TikTok. No se hablaba directamente de las experiencias ni nada por el estilo. Instagram no era como es ahora”, dice.

Al inicio tenía apenas cien seguidores, todos conocidos. “Yo sentí por mucho tiempo que creaba contenido solo para mis amigos. Pero al año ya tenía 10 mil seguidores, entonces ya me di cuenta que esa comunidad no podía ser solo de mis conocidos”.

El nombre también fue colectivo. Probó con Telos Cuento, Telos Reseño, hasta que, tras una encuesta en Instagram, ganó Telos Recomiendo. Aunque hoy duda si fue el más preciso: no siempre recomienda. También critica. “Yo comparto mi experiencia, digo que tal lugar fue terrible, pero las personas no leen o ven el video completo y me dicen que por qué recomiendo este lugar”.

La foto de perfil, que mantiene desde sus orígenes, es guiño a esa etapa iniciática: es la cama del primer lugar reseñado: el hostal Hilton, en Mayorazgo.

Un perfil discreto detrás de una cuenta masiva

Aunque en los contenidos solo se oye la voz de X, ella destaca la naturaleza colaborativa del proyecto. Su pareja participa tras cámaras. “De él no salen más que sus manos a lo mucho. Es más, mucha gente piensa que somos dos chicas, pero no somos dos chicas. Solo es mi voz en ‘speed up’ por momentos. Pero él no habla porque le da vergüenza. Él habla poco fuera de cámaras, imagínate en un video”.

Ambos tienen profesiones alejadas del mundo digital: ella es abogada; él, ingeniero. Telos Recomiendo no es su actividad principal. “Hay gente que nos dice que nos la pasamos de hotel en hotel”, dice entre risas. “El trabajo nos consume y no nos dedicamos 100% a esto. Cuando usábamos YouTube, casi sí estábamos al 100% porque los videos monetizar bien, pero ahora no. Telos Recomiendo es más como un blog personal”.

Mantener el anonimato ha sido una decisión consciente. “Yo sé que, si mostramos nuestra imagen, la monetización se multiplicaría. Ya han habido marcas que nos han propuesto hacer fotos, también propuestas para la televisión, ser rostro de campañas publicitarias a cambio de un intercambio considerable de dinero, pero nosotros preferimos nuestra intimidad y vida personal. Queremos compartir una experiencia, pero no sentirnos observados”.

La exposición, dice, tiene un costo. “Yo considero que la gente que se expone en las redes sociales paga un precio bastante alto, aunque parezca poco para muchos”.

No es una postura teórica. X ha vivido el lado oscuro de la visibilidad. Hubo un tiempo en que rastreaban su cuenta personal, la esperaban fuera de su universidad, le pedían citas. “Querían el paquete completo, encima, a los dos”, recuerda. Uno de esos episodios la marcó especialmente: “En un momento tuve miedo de salir a la puerta de la universidad porque un chico me escribía a mi Facebook personal y salía siempre en solicitudes de que estaba afuera de mi universidad. Me había ‘doxeado’ completamente y sabía dónde estaba. Y eso me daba pánico”.

Hoy, protegida por el anonimato, los comentarios ya no la afectan igual. “Como no conocen mi imagen me da igual. Yo en la vida real no soy una persona cohibida ni tengo esos tapujos. Pero lo que dicen en redes, en realidad ya lo tomo como lo que es: gente que dice cosas a través de una pantalla”.

Una oportunidad para el aprendizaje

Antes de Telos Recomiendo, la experiencia en muchos hoteles para parejas era una ruleta. “Antes no se hablaba mucho, menos de los hoteles para parejas. La gente pagaba y ya lo que te toque. Tú tenías que lidiar con lo que te vaya a tocar en esa habitación”.

X recuerda un caso que resume esa brecha entre expectativa y realidad. “Había un hotel que se llamaba Habibi. Entonces, yo dije, ‘Uy, no, me voy a sentir como Aladín y Jazmín’. Pero pucha, las sillas eran de plástico de pollada, el baño se inundaba. No era para nada lo que yo estaba esperando”.

Telos Recomiendo ha permitido que la creadora de contenidos conozca más sobre la sexualidad, ya que sus seguidores comparten vivencias con mucha mente abierta. (Foto: ShutterStock) / K-Shoot Background

Con el tiempo, ha visto cómo el mercado se transforma. “La otra vez un hotelero me dijo: la razón por la que los hoteles están compitiendo y cada vez se vuelven mucho más locos es por tu culpa, porque tú empezaste a mostrar qué es lo que hay en una habitación, porque antes solo ofrecían una cama y una tele. Ahora compiten entre ellos para sacar un producto novedoso”.

El criterio de selección tiene que ver con el asombro. “Cuanto más me sorprende algo y me provoca ir inmediatamente ese día, sé que allí es. Para mí, cada publicación debe superar a la anterior”.

Esa búsqueda la ha llevado también a cabañas y casas de campo. Uno de los videos más exitosos fue el de una cabaña con casa de árbol, río y cosecha de frutas. “En realidad yo lo creé en mi mente primero y luego busqué por un año entero hasta que lo encontré”, cuenta. La dueña del lugar la llamó después: el video atrajo reservas y hasta visitas de periodistas. “Eso les permitió poder construir una cabaña más”, dice sobre la publicación del Fundo Huabayor, que guarda un lugar especial en su corazón.

En paralelo, la interacción con seguidores le ha abierto otra ventana: la conversación sobre sexualidad. “Una de mis primeras publicaciones virales en Facebook fue una cajita de preguntas y respuestas sobre tabús, sobre cosas que las mujeres no comparten sobre su sexualidad y viceversa, que los hombres no comparten sobre su sexualidad. La publicación fue un boom”.

“Hay muchas filias, mucha gente buscando hoteles con experiencias para esas filias que no te esperarías”, explica. Y agrega: “La experiencia que he tenido en mi página ha sido demasiado open mind. He conocido muchas cosas de las que antes no sabía”.

Próximos destinos

A pesar del crecimiento, X insiste en que la independencia es innegociable. “Los hoteles nos escriben”, admite. Pero no aceptan canjes. “Nos han escrito hoteles de cinco estrellas, pero a mí me da vergüenza que me den una llave y luego esperen algo a cambio”.

La honestidad es su principal capital. Y, aunque Lima concentra la mayor oferta, X asegura que en provincias ha encontrado verdaderas joyas. Menciona, por ejemplo, el hotel Lorey en Trujillo, con sauna seco y de vapor dentro de la habitación, piscina, jacuzzi y hasta techo corredizo.

¿El siguiente paso? No hay un plan rígido. Han hecho contenido en Cancún, Brasil y Bolivia. X responde esta entrevista horas antes de viajar a Cuba. No sabe si grabará, pero sí que observará. Asia, en cambio, sí es un pendiente claro. “Yo tengo planeado ir a China. Eso sí pienso compartirlo de inicio a fin. China y Japón son lugares con propuestas muy interesantes yo pienso meterme a todo lo que pueda ver”.

Cinco años después de aquella primera historia subida casi en broma, Telos Recomiendo se ha convertido en una guía incómoda para algunos y necesaria para muchos, pero sobre todo en una demostración de que hablar con honestidad, incluso en los terrenos más íntimos, siempre encuentra audiencia.//