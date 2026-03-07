Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Diego Pérez Chirinos. (Foto: Luis López)
Por Redacción EC

El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Diego Pérez Chirinos.

