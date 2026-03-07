El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Diego Pérez Chirinos.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Ver películas, sin lugar a dudas.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Vivir de lo que amo hacer, tranquilo y rodeado de la gente que quiero.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Soy muy apasionado, aunque a veces no lo haga notar.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Ser terco. A veces puedo ser un poco inflexible.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Vivir una vida incoherente con lo que siento y pienso. Traicionarme.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Me armé un cine desmontable en casa. Siempre lo soñé y ahora lo tengo.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

El egoísmo y la falta de empatía.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

La palabra “creo”. Para bien o para mal, no tengo muchas certezas.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Poder vivir de la actuación en el Perú.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando creo que puedo hacerle daño a alguien. No miento, pero puedo ocultar la verdad. Soy muy malo mintiendo.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En Pucusana, de niño, pescando con mis papás y mi hermano en una chalana. En mi sala, proyectando una película con mi enamorada y mis gatos. En un escenario o set cuando no me juzgo.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Apostar por una carrera en el rubro de las artes. Más emocional que económica.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Un cuaderno muy íntimo donde escribía y dibujaba cuando estaba en la universidad. Creo que me muero si alguien lo ve.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Su autenticidad.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con el trabajo de Miguel Ángel, más que con él. Me habla al corazón.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Quedándome dormido después de ver una película y haberme empujado una pizza deliciosa.

― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿qué crees que serías?

Un suricata. Ya parezco.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

La persuasión y la fortaleza para no abusar de ella. //