El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Cristina Benavides.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Escuchar música a todo volumen mientras manejo en el caótico tráfico limeño.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Ya la tengo, con mi hijo adorado.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Soy entusiasta.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Ser terca.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

La pérdida de alguien a quien amo profundamente.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mis lentes de sol. Tengo una óptica, así que les saco el máximo provecho.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La envidia.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Alexa, reproduce ‘Brasil’ de Cristina Benavides en Spotify”.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Poder disfrutar de la danza, el canto y la actuación.

― ¿En qué ocasiones mientes?

No lo hago. De niña mentía para “salir del problema”, pero al final todo empeoraba, ja, ja.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando me contrataron en el Ballet Municipal de Lima, al salir del colegio, y no fui a la universidad.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi música.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

El retrato de mi papá que tengo en mi cuarto.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La perseverancia.

― ¿Cómo te gustaría morir?

En paz, cerca de mi familia.

― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

No lo sé, pero ojalá fuera nuevamente en una artista.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Me encantaría escribir novelas, aunque reconozco mis limitaciones, ja, ja.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Cualquier persona que estafe o extorsione. //