El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Cristina Benavides.
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― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Escuchar música a todo volumen mientras manejo en el caótico tráfico limeño.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
Ya la tengo, con mi hijo adorado.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
Soy entusiasta.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
Ser terca.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
La pérdida de alguien a quien amo profundamente.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Mis lentes de sol. Tengo una óptica, así que les saco el máximo provecho.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
La envidia.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
“Alexa, reproduce ‘Brasil’ de Cristina Benavides en Spotify”.
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Poder disfrutar de la danza, el canto y la actuación.
― ¿En qué ocasiones mientes?
No lo hago. De niña mentía para “salir del problema”, pero al final todo empeoraba, ja, ja.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
Cuando me contrataron en el Ballet Municipal de Lima, al salir del colegio, y no fui a la universidad.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
Mi música.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
El retrato de mi papá que tengo en mi cuarto.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
La perseverancia.
― ¿Cómo te gustaría morir?
En paz, cerca de mi familia.
― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?
No lo sé, pero ojalá fuera nuevamente en una artista.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Me encantaría escribir novelas, aunque reconozco mis limitaciones, ja, ja.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
Cualquier persona que estafe o extorsione. //