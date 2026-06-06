El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a la actriz Anaí Padilla.
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― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Ir al gimnasio.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
Viajar por el mundo sin preocupaciones.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
Mi sentido del humor.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
Ser renegona.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
No tener a mi perrita.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Mi cabello.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
El peor defecto es no ser honesto.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
“¡¿Qué me estás contando?!”, “déjalo de ese tamaño”.
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Mi mayor logro es poder vivir haciendo lo que amo.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Cuando estoy en el escenario.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
En Washington D.C., en 2023.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
Mi autocuidado y amor propio.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
Un anillo que me regaló mi madre.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
Admiro que sea auténtica.
― ¿Cómo te gustaría morir?
Sin dolor.
― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿qué crees que serías?
Una pantera.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Ser deportista olímpica.
― ¿Cuál es tu escritor favorito?
Chimamanda Ngozi Adichie. //