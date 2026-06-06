El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a la actriz Anaí Padilla.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Ir al gimnasio.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Viajar por el mundo sin preocupaciones.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Mi sentido del humor.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Ser renegona.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

No tener a mi perrita.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mi cabello.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

El peor defecto es no ser honesto.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“¡¿Qué me estás contando?!”, “déjalo de ese tamaño”.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Mi mayor logro es poder vivir haciendo lo que amo.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando estoy en el escenario.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En Washington D.C., en 2023.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi autocuidado y amor propio.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Un anillo que me regaló mi madre.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Admiro que sea auténtica.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Sin dolor.

― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿qué crees que serías?

Una pantera.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Ser deportista olímpica.

― ¿Cuál es tu escritor favorito?

Chimamanda Ngozi Adichie. //