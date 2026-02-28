El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Ana Osorio.

―¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Cuidar mis plantas y los buenos libros.

―¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Dar un par de vueltas al mundo.

―¿Cuál es el rasgo que más te define?

Mi entusiasmo.

―¿Cuál consideras tu peor defecto?

Ser un poco impaciente.

―¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Perder la vista.

―¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Comprar plantas raras.

―¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La necedad y la soberbia.

―¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

Nadie me quita lo bailado.

―¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Trabajar desde muy joven para ser independiente.

―¿En qué ocasiones mientes?

Cuando esa mentira puede sacarle una sonrisa a alguien.

―¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En muchos momentos con la gente que siempre quiero cerca de mí.

―¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Los viajes, te abren la mente.

―¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

No suelo tener objetos preferidos, tengo cariño a unos y otros, aunque muchas veces los pierdo.

―¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La generosidad y el sentido del humor.

―¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Pregunta difícil. Creo que con todas aquellas mujeres que lucharon por sus ideales en sociedades muy conservadoras.

―¿Cómo te gustaría morir?

Sin darme cuenta.

―Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

En científico o biólogo.

―¿Qué talento especial te gustaría tener?

Componer música y tocar el piano.

―¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Philip Roth, Julio Cortázar, Julio Ramón Ribeyro, José Saramago, Gioconda Belli.

―¿Qué persona viva te parece despreciable?

Aquel hombre anaranjado que cree que el mundo le pertenece.//