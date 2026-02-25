Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Insumo es un restaurante ubicado frente al Malecón de la Reserva que ofrece una amplia carta donde lo marino se combina con las brasas y surgen creaciones suculentas.
Por Pierina Denegri Davies

Uno de los mejores atardeceres lo encontramos en el Malecón de la Reserva, en Miraflores. Si a esto le sumamos una buena comida y bebida, obtenemos la experiencia veraniega perfecta para disfrutar Lima. Precisamente, eso ofrece Insumo, el restaurante ubicado en el piso 18 del AC Hotel Lima: una propuesta de cocina marina que mira de frente al Pacífico y que convierte al producto en el verdadero protagonista del plato.

