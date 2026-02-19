Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La bodega Murga se distingue por su producción de vinos naturales hechos con uvas pisquers. En imagen: El Let it Blend, uno de sus vinos más celebrados, hecho con uvas provenientes de sus viñedos en el desierto de Pisco.
La bodega Murga se distingue por su producción de vinos naturales hechos con uvas pisquers. En imagen: El Let it Blend, uno de sus vinos más celebrados, hecho con uvas provenientes de sus viñedos en el desierto de Pisco.
/ Mario Zapata
Por Melvyn Arce Ruiz

Aunque hoy, cuando pensamos en vino en América Latina, nuestra mente viaja primero a Argentina o Chile, la historia cuenta algo distinto. La vitivinicultura en la región empezó en el Perú. En Lima, en la hacienda Montenegro (donde hoy se levanta la Universidad Nacional de Ingeniería), se plantó entre 1538 y 1541 la primera viña del continente. Según investigaciones del historiador Guillermo Toro-Lira, en 1551 ya se elaboraba vino local, y no cualquier vino: uno de muy buena calidad. Viñas con entre 75 mil y 200 mil parras evidencian una intención industrial. Pero la historia dio un giro. El pisco encontró un camino fértil. Y, casi cinco siglos después, cuando hablamos de bebida nacional, pensamos en destilado, no en vino.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Vinos de uva pisquera: la apuesta de la bodega que busca devolverle al Perú su lugar como potencia vitivinícola
Gastronomía

Vinos de uva pisquera: la apuesta de la bodega que busca devolverle al Perú su lugar como potencia vitivinícola

Más de 100 expositores, ingreso libre y coffee tonics y affogatos de regalo: las novedades de la nueva edición del VII Festival Cafesazo Peruano
Gastronomía

Más de 100 expositores, ingreso libre y coffee tonics y affogatos de regalo: las novedades de la nueva edición del VII Festival Cafesazo Peruano

Una barra nikkei en Paracas: Brisas Nikkei celebra su primer año en la bahía
Gastronomía

Una barra nikkei en Paracas: Brisas Nikkei celebra su primer año en la bahía

¿Cuál es la mejor barra cebichera de Lima? 10 lugares imperdibles para este verano
Gastronomía

¿Cuál es la mejor barra cebichera de Lima? 10 lugares imperdibles para este verano