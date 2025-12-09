Jeff Bezos cayó rendido ante la gastronomía peruana. Desde el sábado 6 de diciembre, el empresario estadounidense ha sido visto junto a su esposa, Lauren Sánchez Bezos, con quien se casó en junio de este año en una comentada ceremonia, recorriendo algunos de los restaurantes más celebrados de la capital.

El empresario tecnológico, catalogado como la tercera persona más rica del mundo según la lista de “Forbes” inició su recorrido gastronómico en Central y La Perlita, dos de los espacios más celebrados del distrito de Barranco.

En Central, restaurante de Virgilio Martínez y Pía León que fue elegido el mejor del mundo en 2023, el chef Sang Jung compartió el domingo 7 de diciembre imágenes del encuentro en sus stories de Instagram. “Qué gran momento hoy. Nuestro equipo fue realmente feliz de cocinar para Jeff Bezos y Lauren”, escribió el integrante del equipo de Central y Mater.

Según contó Virgilio Martínez a “El Comercio”, en Central Jeff Bezos y Lauren Sánchez probaron el menú degustación, que consta de 35 preparaciones. Además, visitaron el centro de investigación del restaurante.

Horas después, internautas difundieron fotos de la pareja en La Perlita, el restaurante de Ricardo Martins, donde Bezos fue visto probando causa limeña y pisco sours.

Continúa su ruta gastronómica

El lunes 8 de diciembre, el chef Jaime Pesaque, quien lidera la cocina de Mayta, que ocupa el puesto 39 en la lista de mejores restaurantes del mundo en 2025, compartió una imagen de la visita de Jeff Bezos y Lauren Sánchez a su restaurante ubicado en Miraflores.

“Gracias, Jeff y Lauren por visitar Mayta y el Perú”, escribió el chef en sus redes sociales. Según contó Pesaque a “Perú 21″, la reserva para el restaurante la hicieron tres días antes de su visita y pidieron el menú degustación completo, que incluye platos con insumos como cuy, mashua, chonta, quinua, chullpi, camarones. Además del celebrado arroz con pato del restaurante.

Días antes, en La Perlita, Bezos consumió cebiche, tortilla de choclo acebichada, tamal verde con adobo de codillo, ají de gallina con cangrejo, pisco sour, capitán y mistela. Mientras en Central el menú degustación completo incluyó un maridaje de 25 jugos, extractos, infusiones y bebidas como fermentos y vinos.

La pareja habría llegado este fin de semana a Lima, pues medios internacionales como Daily Mail los fotografiaron el 5 de diciembre saliendo del Bird Streets Club de Los Ángeles, donde el llamativo abrigo de casi 10 mil dólares de Lauren Sánchez captó la atención de los ‘paparazzi’ y generó varios artículos en medios digitales.

Jeff Bezos y su conexión con América Latina

Se desconoce el motivo de la visita de Jeff Bezos al Perú. Pero el empresario, a través del Bezos Earth Fund, ha destinado, según se informa en su web oficial, millones para proteger la Amazonía peruana, financiar áreas de conservación, apoyar a comunidades indígenas y proyectos de restauración en los Andes tropicales.

En 2022, Jeff Bezos y Lauren Sánchez viajaron a Colombia para profundizar en los efectos de la deforestación, en el marco del compromiso de 10 mil millones de dólares de la fundación Bezos Earth Fund. Durante su visita recorrieron el Parque Nacional Chiribiquete, la mayor área protegida del país.

Bezos anunció el fondo en 2020 con el propósito de financiar científicos y organizaciones que buscan mitigar el impacto del calentamiento global.