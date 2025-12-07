Un día puede estar paseando por una de las zonas más exclusivas de Hollywood, Estados Unidos, y al siguiente, darse un salto por Barranco, Lima. Eso es lo que pasó con Jeff Bezos, el quinto hombre más rico del mundo según Forbes, con un valor neto de 241.000 millones de dólares. El último sábado fue captado almorzando en el restaurante La Perlita del jirón Domeyer, epicentro gastronómico del distrito. Ya por la noche visitó Central, elegido en 2023 como el mejor restaurante del mundo por la organización 50 Best.

Jeff Bezos llegó a la capital peruana acompañado de su esposa, la presentadora de TV Lauren Sánchez Bezos. Ambos se casaron en junio último, en una ceremonia a la que asistieron personalidades del espectáculo mundial. El Comercio supo que la pareja llegó al país a “disfrutar y ver qué pasa en el Perú”.

Jeff Bezos, otro que tampoco puede resistirse a la gastronomía peruana. Ayer, en Central y La Perlita de Barranco. pic.twitter.com/nHpxu3pAA4 — Diana Tsuda (@Dtracycom) December 7, 2025

Este Diario conversó con chef Virgilio Martínez, quien es dueño de Central junto a su esposa y también chef Pia León. ¿Qué comió Bezos a manera de cena? “Comió el menú de degustación entero; comieron 35 preparaciones, platos pequeños. Hicieron también todos los maridajes. Probó entre 25 jugos, extractos, infusiones y bebidas como fermentos y vinos. Probaron la experiencia completa”, resaltó el cocinero y empresario gastronómico.

Martínez también destacó que el magnate visitó el centro de investigación interdisciplinario de Central, Mater, que indaga en los insumos nativos que ofrece un lugar tan biodiverso como el Perú. El fundador de Amazon estuvo muy interesado en el trabajo del centro, donde se quedó “buen tiempo”. Otros famosos que han comido en el restaurante son Robert De Niro, Zac Efron, Nikolaj Coster-Waldau, Kiernan Shipka, etc.

La pareja estuvo conforme con su paso por el restaurante. “No quiero sonar como me estoy ‘botando’ [risas], pero sí, le fascinó a la esposa; le dijo al equipo. Muy amables. Se acercaron a los cocineros y dijeron que había sido una experiencia transformadora”, sostuvo Martínez, quien describió que el matrimonio estuvo “emocionado y sorprendido con todo lo que ofrece el Perú en cuanto a productos”.

¿Qué tan importante es que Jeff Bezos, con sus miles de millones, haya visitado un par de restaurantes en Perú? “Es superbueno porque es un hombre que tiene mucha influencia en el mundo”, sostuvo Martínez.

“Es una persona que tiene influencia en muchos niveles: económico, político, turístico, a nivel de investigación. Entonces es un personaje que si ve algo y está bueno, le pone ojo, y se puede cocrear o se pueden también financiar cosas que sumen. Siempre y cuando el Perú le sume. Eso es algo que nosotros cuidamos mucho, que si viene gente con capitales o gente que tiene mucho dinero, que si algo aporta para el Perú nosotros estamos ahí para ayudar a curadurías o a conectar con otra gente”, añadió.

Líder en negocios

Con Amazon, que fundó en 1994, Jeff Bezos es el líder mundial en comercio electrónico y computación en la nube. Todo empezó como una librería en línea que terminó extendiéndose a todo el mundo con productos de distintos rubros. Como una forma de extender sus operaciones, el magnate también fundó la empresa aeroespacial privada Blue Origin, que en abril último completó un vuelo fuera del planeta de 11 minutos. La tripulación estuvo conformada solo por seis mujeres, entre ellas Lauren Sánchez Bezos y la cantante Katy Perry.

Bezos también es filántropo, comprometido con diversas causas sociales. De manera reciente donó 5 millones de dólares a Care Resource, centro de salud comunitario de Florida que apoya a familias sin hogar. Demás en 2020 donó 10 mil millones de dólares para crear el Bezos Earth Fund para combatir el cambio climático.