Continuando con su aparente competencia con Elon Musk en todos los rubros, incluyendo pisarle los talones en la industria de exploración espacial con Blue Origin, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, ahora está incursionando en la inteligencia artificial con un nuevo ‘start-up’ del que sería el co-director ejecutivo.
La compañía se llama Project Prometheus, tomando el nombre del titán que en la mitología griega regaló el fuego a los humanos, un acto por el que fue castigado por Zeus a ser encadenado a una roca para que un águila se coma su hígado por toda la eternidad.
Según un reporte del New York Times, Bezos ha pagado un precio menos doloroso por involucrarse en esta compañía, aunque quien sabe el precio de los hígados en el mercado negro, desembolsando US$6,2 mil millones de su fortuna de alrededor de US$246 mil millones para ‘encender’ la empresa, que competirá en el cada vez más poblado rubro de la inteligencia artificial en el que destacan compañías como OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft y xAI, entre otras.
Pero a diferencia de estas empresas, Project Prometheus parece estar más interesado desde el comienzo en crear inteligencias artificiales que puedan afectar el mundo físico, destinando esta tecnología a ayudar “en la ingeniería y la fabricación en varios campos, incluyendo computadoras, aeroespacial y automotriz”, según el NYT.
Bezos está creando esta compañía con Vik Bajaj, un físico y químico que trabajó con el cofundador de Google, Sergey Brin, en una iniciativa conocida como “The Moonshot Factory”, del que salieron empresas como Waymo – autos autónomos – y Wing – envíos por drones.
