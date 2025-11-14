La inteligencia artificial es una herramienta útil en diferentes campos, y uno de los más importantes es la educación. Es aquí donde entra URUK, una plataforma entrenada para la educación universitaria.

El asistente ha sido lanzado por la Universidad Autónoma del Perú, que se encargó del entrenamiento. La finalidad es que pueda acompañar en el aprendizaje a sus estudiantes.

Según detalla la casa de estudios, esta aplicación permitirá generar resúmenes automáticos, visualizar los índices de los libros, realizar preguntas en tiempo real y acceder a podcasts educativos elaborados a partir de los libros de la biblioteca universitaria.

La platafroma tiene como autor a un egresado de la misma universidad, Bruno Paucar, quien asegura que la herramienta de inteligencia artificial “es capaz de responder al estudiante como lo haría un docente experto en el libro”.

Señala la universidad que se trata de un paso hacia la transformación digital de la educación. Forma parte de la AutonomIA Digital, un modelo donde la universidad busca juntar la tecnología y el aprendizaje.