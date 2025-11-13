La robótica humanoide es uno de los retos de la industria tecnológica actual, sobre todo entre las potencias del mundo. Rusia no se podía quedar atrás, pero un paso en falso ha puesto en duda el real avance de su modelo AIdol que se cayó durante la presentación.

El evento se realizó en Moscú. Se puede ver que el robot humanoide camina con algo de dificultad, mientras se acerca al público, tambalea y cae defrente.

El personal que acompañaba al robot trató de cubrirlo, luego de ver con sorpresa cómo se desplomaba en el escenario, mientras que de fondo se escuchaba la canción de Rocky. En video difundido en redes sociales se nota que algunas de sus partes se desprendieron.

Según informe de la página Infobae, el evento fue promovido por la empresa Idol, que desarrolla equipos robóticos. Se trato de una actividad en la que se presentaron varios dispositivos, pero el incidente con el robot humanoide terminó por eclipsar al resto.

Russia just unveiled its first AI-humanoid robot, AIdol, and yeah… it tripped on stage and face-planted during its debut.



Going viral across socials. pic.twitter.com/PWNdT0GC5J — Abu (@abuchanlife) November 12, 2025

Lo que se conoce, es que la empresa ha reiterado que se trata de un prototipo en fase de pruebas y el problema estuvo en la calibración.

“Esto es aprendizaje en tiempo real, cuando un buen error se convierte en conocimiento y un mal error se transforma en experiencia”, ha dicho Vladimir Vitukhin, director ejecutivo de Idol.

Del robot se sabe que cuenta con una batería que le da hasta seis horas de autonomía. Funciona con inteligencia artificial, su rostro cuenta con piel de silicona hecha para imitar los gestos humanos. Según sus creadores, puede pensar y mostrar varios tipos de expresiones, como si fuera un humano.