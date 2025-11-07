El creador británico Chris Doel ha logrado alimentar su vivienda y su taller con una batería construida a partir de 500 vapeadores desechables. El proyecto, desarrollado con impresión 3D y componentes reciclados, busca demostrar el potencial de estos dispositivos, que suelen acabar en la basura pese a contener baterías de litio reutilizables.

Doel, conocido por su canal de proyectos DIY, ideó el sistema como una forma de aprovechar los desechos electrónicos. Su batería alcanza los 50 voltios y puede suministent System), que supervisa el voltaje y previene cortocircuitos o sobrecalentamientos. El paquete completo incluye un inversor que convierte la corriente continua en alterna, elevando la potencia hasta 230 voltios, suficiente para alimentar electrodomésticos como microondas o ventiladores.

En su video, el youtuber muestra cómo sus herramientas y equipos funcionan sin problemas conectados a esta batería casera, un logro que combina reciclaje, ingeniería y conciencia ambiental.

Con este experimento, Doel busca llamar la atención sobre la cantidad de baterías que se desechan sin aprovechar su potencial. “Los vapeadores están llenos de energía que simplemente tiramos”, señaló en su canal.