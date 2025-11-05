Tres sitios de la casa donde nunca poner el router de wifi si buscas máxima cobertura

La conexión a Internet es una de las necesidades de la vida cotidiana que se fue convirtiendo en esencial para la comunicación y la rutina de trabajo diario, y por este motivo es importante conocer cuáles son los tres lugares de la casa donde nunca se debería poner el router wifi si se busca la máxima cobertura posible.

Para posicionar este dispositivo es preciso tener en cuenta dos aspectos: la distancia del router a otros artículos electrónicos del hogar y su cercanía a ventanas o lugares de la casa con muchas paredes o recovecos.

Los tres lugares de tu casa donde nunca deberías poner el router wifi

A continuación figuran los lugares menos recomendados para colocar el router wifi, debido a que pueden interferir en la señal y disminuir su potencia, lo que se verá reflejada en una conexión a Internet más lenta a la habitual.

Cerca de un aparato electrónico, ya que este dispositivo disminuirá la intensidad de la señal. Al monopolizarla, provocará que se distribuya de una manera menos uniforme y peor, lo que terminará afectando la velocidad del resto de los dispositivos. Para un mejor rendimiento de la señal de wifi se debe colocar el router al menos a 30 centímetros de otros dispositivos electrónicos como parlantes, computadoras y televisores, entre otros.

Imagen creada con IA.

Las ventanas y paredes pueden complicar la llegada de la señal a los dispositivos, así que lo mejor es instalarlo lejos de estos objetos. Los ladrillos y piedras, espejos e incluso algunos electrodomésticos o los ascensores, también perjudican la calidad de la señal. Por eso, en espacios pequeños o en una distribución con muchas paredes, el Wi-Fi tendrá más problemas para alcanzar un dispositivo en uno de los extremos del lugar. Dentro de armarios es un lugar desaconsejable, porque los elementos metálicos y el cristal no son materiales amigos para una buena conexión, porque provocan que la señal rebote .

Debido a que los routers expanden la señal Wi-Fi hacia abajo, se recomienda colocarlo en alguna posición alta y evitar que aparatos viejos se conecten a la señal, porque podrían ralentizarla. Cada dispositivo conectado comparte y divide la velocidad que el módem puede entregar.

Además, existen ciertos elementos que “repelen” la señal Wi-Fi. Estos son:

Teléfonos inalámbricos.

Tachos de basura metálicos .

. Ventanas (cuando el módem está junto a ella).

(cuando el módem está junto a ella). Recipientes con agua (florero, pecera, etcétera).

(florero, pecera, etcétera). Dispositivos USB 3.0 enchufados a la computadora.

“La Nación de Argentina”, GDA