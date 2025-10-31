Un experto en robótica del Reino Unido ha desarrollado una bicicleta sin ruedas convencionales que funciona con esferas autoequilibradas, un invento que ya supera varios millones de visualizaciones en YouTube.

El creador es James Bruton, exfabricante de juguetes y antiguo trabajador del sector informático, que ahora se dedica a tiempo completo a la divulgación tecnológica desde un taller secreto en el condado de Hampshire, en el sur de Inglaterra. “Mi objetivo es hacer videos que la gente quiera ver”, afirmó el inventor a la cadena BBC.

El vehículo utiliza dos esferas de unos 60 centímetros de diámetro, similares a las que emplean los acróbatas de circo, impulsadas por ruedas omnidireccionales. Bruton fabricó las piezas con once impresoras 3D instaladas en su casa, mientras que los motores y las esferas fueron importados desde Estados Unidos y Países Bajos.

Aunque el prototipo logró moverse, el inventor admitió que no se trata de un medio de transporte funcional. Durante las pruebas, las esferas llegaron a desprenderse al aumentar la velocidad. “No es algo práctico, pero con ocho millones de vistas ha salido bastante bien”, señaló.

Bruton adelantó que su próximo proyecto será un “dispositivo para hacer el pino con ayuda”, basado en ventiladores colocados en los tobillos que lo impulsen hacia arriba, “como una bicicleta de equilibrio, pero al revés”.