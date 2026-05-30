La mañana de este último viernes, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, los cuales revelan una transformación demográfica cada vez más marcada en el país. Aunque la población peruana alcanzó los 34’157.732, el principal hallazgo apunta al acelerado envejecimiento de la población y a la reducción sostenida del peso de los grupos más jóvenes.

Según las cifras oficiales, la población adulta mayor de 60 años pasó de representar el 11,7% en 2017 al 14,8% en 2025. En paralelo, la proporción de menores de 15 años disminuyó de 26,5% a 22,7% en el mismo periodo.

Resultados INEI.

En entrevista con El Comercio, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explicó que esta tendencia responde principalmente a la reducción de la tasa de fecundidad y a cambios en las dinámicas familiares.

“Entre las décadas de 1940 y 1960, la tasa global de fecundidad era de 6,8 hijos por mujer, es decir, casi siete hijos. Ahora es de 1,7; eso quiere decir que, en promedio, hay dos hijos por mujer a nivel nacional”, detalló Morán Flores.

La población total del país creció apenas 1,1% respecto al último censo, uno de los incrementos más bajos registrados en las últimas décadas. Con esta cifra, el Perú se posiciona como el cuarto país más poblado de América del Sur, después de Brasil, Colombia y Argentina.

Tasa de crecimiento poblacional.

Sin embargo, el envejecimiento poblacional fue uno de los resultados más relevantes del informe. Mientras que en 2017 existían 44 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, en 2025 la cifra asciende a casi 65 adultos mayores por cada 100 niños y adolescentes, lo que representa un incremento de 21 personas mayores en apenas ocho años.

Índice de envejecimiento

Los datos censales también muestran importantes diferencias regionales. Puno y Moquegua registran los niveles más altos de envejecimiento poblacional, con 88 y 87 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, respectivamente. Además, las proyecciones demográficas elaboradas por el INEI indican que, a partir del año 2040, la población mayor de 60 años superará a la población menor de 15 años en el país.

“Eso quiere decir que el proceso de envejecimiento ya comenzó en el Perú así como en los países de Europa y otros de América del Sur que ya pasaron este proceso”, enfatizó el jefe del INEI en relación al envejecimiento en el país.

En contraste, departamentos de la Amazonía y algunas zonas de la Sierra mantienen estructuras poblacionales relativamente más jóvenes, con mayores porcentajes de población infantil y adolescente.

El informe también evidencia que la edad promedio de los peruanos continúa aumentando. En 2025 alcanzó los 34,2 años, mientras que en 2017 era de 32 años. Asimismo, la población entre 15 y 59 años representa actualmente el 62,5% del total nacional, consolidándose como el grupo predominante dentro de la estructura demográfica.

Edad promedio y mediana.

Otro dato relevante es que las mujeres representan más de la mitad de la población nacional. Según el INEI, la población femenina asciende a 17 millones 292 mil 43 personas, mientras que la masculina alcanza los 16 millones 865 mil 689 habitantes. En términos porcentuales, las mujeres representan el 50,6% de la población y los hombres el 49,4%.

Los censos también identificaron que la mayor concentración poblacional continúa ubicándose en Lima Metropolitana, donde reside el 29,7% de la población nacional, equivalente a 10 millones 129 mil 708 habitantes.

Población por departamento

Después de Lima, Piura concentra 2 millones 115 mil 587 habitantes; La Libertad, 2 millones 56 mil 560; y Arequipa, 1 millón 814 mil 396 habitantes, consolidándose como los principales espacios poblacionales del país.

En cuanto a migración interna, Lima registró el mayor saldo migratorio positivo, con alrededor de 2 millones 300 mil personas entre inmigrantes y emigrantes. Le siguen Arequipa, con más de 300 mil; la Provincia Constitucional del Callao, con 218 mil; y Tacna, con 101 mil personas.

Por el contrario, Cajamarca registra el mayor saldo migratorio negativo del país. Según los análisis oficiales, el departamento acumuló una pérdida migratoria de 623 mil personas debido a la salida sostenida de población hacia otras regiones.

Acciones urgentes

Para el especialista en salud pública Víctor Zamora, los resultados de los Censos Nacionales 2025 no hacen más que confirmar una tendencia demográfica que el país ya venía experimentando desde hace más de una década: el acelerado envejecimiento de la población. Sin embargo, advirtió que el fenómeno no debe analizarse únicamente desde el aumento de adultos mayores, sino desde los cambios estructurales que genera en el sistema de salud, la economía familiar y la ocupación territorial del país. “El envejecimiento no es una novedad realmente, ya era una tendencia que ciertamente el censo confirma”, sostuvo. Además, señaló que este proceso viene acompañado por un incremento de la esperanza de vida. “No es solamente que somos más número de viejos, sino que nuestra vejez es más prolongada”, explicó.

Zamora alertó que el principal impacto recaerá sobre el sistema sanitario, debido a que la población adulta mayor requiere atención distinta a la que históricamente ha brindado el Estado. “Los adultos mayores tenemos hipertensión, tenemos diabetes, tenemos artrosis, artritis y una serie de enfermedades que duran años, que no se curan”, indicó. Según explicó, este escenario incrementará la demanda de tratamientos permanentes, rehabilitación, cuidados paliativos y atención domiciliaria.

En esa línea, cuestionó que el sistema de salud peruano siga organizado principalmente alrededor de la atención materno infantil y enfermedades agudas. “El perfil general del Ministerio de Salud es un sistema organizado alrededor de la madre y el niño y enfermedades agudas. Y tiene que transformarse en un sistema de salud orientado hacia el adulto y al adulto mayor”, afirmó.

El especialista también advirtió sobre el impacto territorial del envejecimiento, especialmente en las zonas rurales del país. Explicó que gran parte de la población joven migró hacia ciudades más grandes en busca de oportunidades, dejando a miles de adultos mayores viviendo solos en comunidades alejadas. “Hoy día la sierra peruana está habitada básicamente por ancianos solos”, señaló.

Para Zamora, esta situación obliga a replantear completamente el modelo de atención sanitaria. “Ya no puedes poner un materno infantil, ya no puedes poner un centro de salud, porque los abuelitos no van a ir al centro, hay que visitarlos en sus casas”, indicó. A su criterio, el Estado deberá desarrollar sistemas de atención domiciliaria similares al Padomi, pero adaptados también a las zonas rurales del país.

Otro de los aspectos críticos señalados por el especialista es la falta de protección económica de gran parte de la población adulta mayor. Según explicó, la alta informalidad laboral ha provocado que muchas personas lleguen a la vejez sin pensiones, ahorros ni acceso sostenido a medicamentos. “Vamos a tener muchas personas adultas mayores con necesidades de salud crónicas muy pobres”, advirtió. Asimismo, alertó sobre el deterioro de las redes familiares debido a la reducción de la fecundidad y al menor número de hijos por hogar. “No es que dependan tres niños, depende un niño y dos personas con mucha necesidad, dos ancianos”, explicó. Frente a este panorama, Zamora sostuvo que la respuesta deberá ser multisectorial y urgente.