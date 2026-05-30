Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lima, 29 de mayo del 2026 Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, presenta los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025, información actualizada que permitirá conocer cuántos habitantes tiene actualmente el país, cómo ha evolucionado la población peruana en los últimos años y cuáles han sido los principales cambios demográficos y sociales registrados en el contexto posterior a la pandemia y los procesos migratorios. Fotos: César Campos/@photo.gec
Lima, 29 de mayo del 2026 Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, presenta los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025, información actualizada que permitirá conocer cuántos habitantes tiene actualmente el país, cómo ha evolucionado la población peruana en los últimos años y cuáles han sido los principales cambios demográficos y sociales registrados en el contexto posterior a la pandemia y los procesos migratorios. Fotos: César Campos/@photo.gec
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Abby Ardiles

La mañana de este último viernes, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, los cuales revelan una transformación demográfica cada vez más marcada en el país. Aunque la población peruana alcanzó los 34’157.732, el principal hallazgo apunta al acelerado envejecimiento de la población y a la reducción sostenida del peso de los grupos más jóvenes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.