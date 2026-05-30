A poco de iniciar una nueva semana, el estado de Texas confirmó que se realizará la entrega de alimentos gratis en beneficio de sus habitantes que estén pasando por una situación económica complicada. En esta ocasión, la distribución de estos productos se realizará desde el 01 al 04 de junio. Para que sepas las despensas y los horarios disponibles, te invito a leer los siguientes párrafos de este texto.
A pesar que el ‘Estado de la Estrella Solitaria’ no presenta un alto costo de vida en la actualidad, una parte de sus habitantes enfrentan dificultades para asegurar que sus ingresos mensuales cubran la totalidad de sus gastos básicos.
Entonces, esta ayuda liderada por organizaciones benéficas, iglesias y despensas representa un alivio financiero para una gran parte del estado texano, ya que podrán adquirir productos nutritivos sin gastar un dólar.
En esta ocasión, North Texas Food Bank, South Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y otros bancos de alimentos distribuirán estos recursos para que todo ciudadano texano acceda, sin importar su condición migratoria.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 01 al 04 de junio
Lunes 1 de junio
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|First Baptist Church Burleson
|140 NW Renfro St., Burleson, TX 76028
|9 a.m. a 3 p.m.
|Joshua Methodist Church - Helping Hands Pantry
|114 Paula Dr., Joshua, TX 76058
|10 a.m. a 12 p.m. - 2 a 4 p.m.
|Alvarado Helping Hands
|404 N Pkwy Dr., Alvarado, TX 76009
|9 a.m. a 12 p.m.
|Manos de Cristo Food Pantry
|4911 Harmon Ave., Austin, TX 78751
|8:30 a 11 a.m.
|Serafina Pantry at the Ladybird
|1320 Art Dilly Rd., Austin, TX 78702
|8 a.m. a 4 p.m.
|Mission Possible B.A.G.S.
|1190 Chicon St., Austin, TX 78702
|7 a 8 p.m.
Martes 2 de junio
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|First Baptist Church Burleson
|140 NW Renfro St., Burleson, TX 76028
|9 a.m. a 3 p.m.
|Full Gospel Tabernacle
|1010 S Pkwy Dr., Alvarado, TX 76009
|10 a.m. a 2 p.m.
|Open Door Food Bank
|6601 County Rd. 912, Joshua, TX 76058
|9 a.m. a 1 p.m.
|Foundation Communities - The Jordan at Mueller
|2724 Philomena St., Austin, TX 78723
|11 a.m. a 1 p.m.
|Manos de Cristo Food Pantry
|4911 Harmon Ave., Austin, TX 78751
|8:30 a 11 a.m.
|Serafina Pantry at the Ladybird
|1320 Art Dilly Rd., Austin, TX 78702
|8 a.m. a 4 p.m.
Miércoles 3 de junio
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|First Baptist Church Burleson
|140 NW Renfro St., Burleson, TX 76028
|9 a.m. a 3 p.m.
|Alvarado Helping Hands
|404 N Pkwy Dr., Alvarado, TX 76009
|9 a.m. a 12 p.m.
|Open Door Food Bank
|6601 County Rd. 912, Joshua, TX 76058
|9 a.m. a 1 p.m.
|Foundation Communities - Trails at Vintage Creek
|7224 Northeast Dr., Austin, TX 78723
|4:30 a 6:30 p.m.
|Manos de Cristo Food Pantry
|4911 Harmon Ave., Austin, TX 78751
|8:30 a 11 a.m.
|Serafina Pantry at the Ladybird
|1320 Art Dilly Rd., Austin, TX 78702
|8 a.m. a 4 p.m.
Jueves 4 de junio
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|First Baptist Church Burleson
|140 NW Renfro St., Burleson, TX 76028
|9 a.m. a 3 p.m.
|Joshua Methodist Church - Helping Hands Pantry
|114 Paula Dr., Joshua, TX 76058
|10 a.m. a 12 p.m. - 2 a 4 p.m.
|Alvarado Helping Hands
|404 N Pkwy Dr., Alvarado, TX 76009
|9 a.m. a 12 p.m.
|Manos de Cristo Food Pantry
|4911 Harmon Ave., Austin, TX 78751
|8:30 a 11 a.m.
|Serafina Pantry at the Ladybird
|1320 Art Dilly Rd., Austin, TX 78702
|8 a.m. a 4 p.m.
|APH - Rosewood-Zaragosa Neighborhood Center
|2800 Webberville Rd., Austin, TX 78702
|8 a.m. a 5 p.m.
Si no has identificado alguna despensa cercana a tu hogar, puedes ingresar a los sitios web de North Texas Food Bank, South Texas Food Bank y Central Texas Food Bank; tan solo colocando la dirección o el código postal, el sistema te arrojará las opciones disponibles.
