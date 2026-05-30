Conoce los detalles completos sobre esta entrega de alimentos gratis en el estado de Texas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Conoce los detalles completos sobre esta entrega de alimentos gratis en el estado de Texas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

A poco de iniciar una nueva semana, el confirmó que se realizará la entrega de alimentos gratis en beneficio de sus habitantes que estén pasando por una situación económica complicada. En esta ocasión, la distribución de estos productos se realizará desde el 01 al 04 de junio. Para que sepas las despensas y los horarios disponibles, te invito a leer los siguientes párrafos de este texto.

TE PUEDE INTERESAR

A pesar que el ‘Estado de la Estrella Solitaria’ no presenta un alto costo de vida en la actualidad, una parte de sus habitantes enfrentan dificultades para asegurar que sus ingresos mensuales cubran la totalidad de sus gastos básicos.

Entonces, esta ayuda liderada por organizaciones benéficas, iglesias y despensas representa un alivio financiero para una gran parte del estado texano, ya que podrán adquirir productos nutritivos sin gastar un dólar.

En esta ocasión, North Texas Food Bank, South Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y otros bancos de alimentos distribuirán estos recursos para que todo ciudadano texano acceda, sin importar su condición migratoria.

Los habitantes texanos podrán recibir alimentos nutritivos sin gastar un dólar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los habitantes texanos podrán recibir alimentos nutritivos sin gastar un dólar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 01 al 04 de junio

Lunes 1 de junio

DespensaLugar de entregaHorario
First Baptist Church Burleson140 NW Renfro St., Burleson, TX 760289 a.m. a 3 p.m.
Joshua Methodist Church - Helping Hands Pantry114 Paula Dr., Joshua, TX 7605810 a.m. a 12 p.m. - 2 a 4 p.m.
Alvarado Helping Hands404 N Pkwy Dr., Alvarado, TX 760099 a.m. a 12 p.m.
Manos de Cristo Food Pantry4911 Harmon Ave., Austin, TX 787518:30 a 11 a.m.
Serafina Pantry at the Ladybird1320 Art Dilly Rd., Austin, TX 787028 a.m. a 4 p.m.
Mission Possible B.A.G.S.1190 Chicon St., Austin, TX 787027 a 8 p.m.

Martes 2 de junio

DespensaLugar de entregaHorario
First Baptist Church Burleson140 NW Renfro St., Burleson, TX 760289 a.m. a 3 p.m.
Full Gospel Tabernacle1010 S Pkwy Dr., Alvarado, TX 7600910 a.m. a 2 p.m.
Open Door Food Bank6601 County Rd. 912, Joshua, TX 760589 a.m. a 1 p.m.
Foundation Communities - The Jordan at Mueller2724 Philomena St., Austin, TX 7872311 a.m. a 1 p.m.
Manos de Cristo Food Pantry4911 Harmon Ave., Austin, TX 787518:30 a 11 a.m.
Serafina Pantry at the Ladybird1320 Art Dilly Rd., Austin, TX 787028 a.m. a 4 p.m.
Es importante conocer los puntos de entrega y los horarios disponibles para acceder a estos alimentos gratis. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Es importante conocer los puntos de entrega y los horarios disponibles para acceder a estos alimentos gratis. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Miércoles 3 de junio

DespensaLugar de entregaHorario
First Baptist Church Burleson140 NW Renfro St., Burleson, TX 760289 a.m. a 3 p.m.
Alvarado Helping Hands404 N Pkwy Dr., Alvarado, TX 760099 a.m. a 12 p.m.
Open Door Food Bank6601 County Rd. 912, Joshua, TX 760589 a.m. a 1 p.m.
Foundation Communities - Trails at Vintage Creek7224 Northeast Dr., Austin, TX 787234:30 a 6:30 p.m.
Manos de Cristo Food Pantry4911 Harmon Ave., Austin, TX 787518:30 a 11 a.m.
Serafina Pantry at the Ladybird1320 Art Dilly Rd., Austin, TX 787028 a.m. a 4 p.m.

Jueves 4 de junio

DespensaLugar de entregaHorario
First Baptist Church Burleson140 NW Renfro St., Burleson, TX 760289 a.m. a 3 p.m.
Joshua Methodist Church - Helping Hands Pantry114 Paula Dr., Joshua, TX 7605810 a.m. a 12 p.m. - 2 a 4 p.m.
Alvarado Helping Hands404 N Pkwy Dr., Alvarado, TX 760099 a.m. a 12 p.m.
Manos de Cristo Food Pantry4911 Harmon Ave., Austin, TX 787518:30 a 11 a.m.
Serafina Pantry at the Ladybird1320 Art Dilly Rd., Austin, TX 787028 a.m. a 4 p.m.
APH - Rosewood-Zaragosa Neighborhood Center2800 Webberville Rd., Austin, TX 787028 a.m. a 5 p.m.

Si no has identificado alguna despensa cercana a tu hogar, puedes ingresar a los sitios web de , y ; tan solo colocando la dirección o el código postal, el sistema te arrojará las opciones disponibles.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 . ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC