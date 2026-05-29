Por Abby Ardiles

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anuló la buena pro de la millonaria compra directa de S/110.9 millones para implementar un sistema de videovigilancia en 8.000 buses de transporte público, luego de que el Órgano de Control Institucional (OCI) detectara “vicios sustanciales” e “información inexacta” en la propuesta técnica presentada por el Consorcio Perú-Bolivia. La decisión marca un giro frente a la posición que la propia entidad había sostenido semanas atrás, cuando defendió públicamente la legalidad y transparencia del proceso pese a las observaciones técnicas e impugnaciones formuladas durante la contratación.

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