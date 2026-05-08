Por Abby Ardiles

Mientras Lima y el país seguían minuto a minuto la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) avanzaba, casi en silencio, con una millonaria compra directa de aproximadamente 40.000 cámaras de videovigilancia que se planean instalar en 8.000 buses de transporte público como respuesta a la creciente ola de inseguridad ciudadana.

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