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Perú realiza Simulacro Nacional Multipeligro y activa alerta de tsunami vía Sismate. (Foto: Andina)
Perú realiza Simulacro Nacional Multipeligro y activa alerta de tsunami vía Sismate. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Perú participó este viernes 29 de mayo, a las 10:00 de la mañana, en el Simulacro Nacional Multipeligro 2026, ejercicio preventivo que puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y de la ciudadanía frente a sismos, tsunamis, aludes y otros peligros naturales o provocados por la acción humana.

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