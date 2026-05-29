El Perú participó este viernes 29 de mayo, a las 10:00 de la mañana, en el Simulacro Nacional Multipeligro 2026, ejercicio preventivo que puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y de la ciudadanía frente a sismos, tsunamis, aludes y otros peligros naturales o provocados por la acción humana.

Minutos después de iniciado el simulacro, miles de ciudadanos recibieron mensajes de alerta a través del Sismate y mediante sirenas instaladas en distintas localidades del país.

El mensaje enviado a los teléfonos celulares advertía: “Alarma ante Tsunami, impacto inminente de tren de olas, aléjate de inmediato de la zona costera como playas, puertos y malecones. Evacua hacia zonas seguras verticales y sigue las indicaciones de tus autoridades” .

Ciudadanos reciben mensaje del Sismate durante simulacro nacional.

La jornada tuvo como objetivo fortalecer la cultura de prevención y preparación ante desastres, así como reforzar las capacidades de respuesta de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

El simulacro comprendió tres momentos principales. El primero inició con el sonido de bocinas, campanas, silbatos y sirenas que representaron la ocurrencia de un sismo.

En el segundo momento, durante los primeros dos minutos posteriores al movimiento telúrico, las personas debieron ubicarse en zonas seguras internas.

Finalmente, en el tercer momento, los participantes evacuaron hacia zonas seguras externas y puntos de reunión llevando consigo su mochila de emergencia.

La actividad se desarrolló además en conmemoración de los 56 años del terremoto ocurrido el 31 de mayo de 1970 frente a Chimbote, desastre que provocó el desprendimiento de una masa de hielo del Nevado Huascarán y desencadenó el alud-aluvión que sepultó la ciudad de Yungay.

El sismo de 1970 es considerado una de las mayores tragedias naturales registradas en el país y motivó la creación de políticas orientadas a fortalecer la prevención y gestión del riesgo de desastres en el Perú.

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