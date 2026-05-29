Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades públicas que gestionan o ejecutan recursos de cooperación internacional tienen plazo hasta este 31 de mayo para presentar su Informe Anual de Actividades 2025 ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

APCI implementa Reglamento de Infracciones y Sanciones para fiscalizar cooperación internacional. (Foto: Andina)

La obligación alcanza a las ONGD, entidades e instituciones de Cooperación Técnica Internacional constituidas en el Extranjero (Eniex), instituciones privadas sin fines de lucro Receptoras de Donaciones del Exterior (Ipreda), así como a ministerios, gobiernos regionales, municipalidades y otros organismos públicos, incluso si no recibieron recursos durante el periodo informado.

Según la APCI, la información permitirá transparentar el uso de los recursos de cooperación internacional mediante el Mapa Interactivo de la Cooperación Internacional, plataforma que muestra los proyectos ejecutados, sus fuentes de financiamiento y ubicación en el país.

La entidad advirtió que no presentar el informe puede generar restricciones para acceder al beneficio tributario de devolución del IGV que administra la APCI.

El registro debe realizarse a través del Sistema Integrado de Gestión de la Cooperación Técnica Internacional (Sigcti) o mediante la plataforma digital de la institución. Asimismo, los representantes de las entidades pueden solicitar orientación técnica a través de los canales habilitados por la agencia.