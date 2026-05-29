Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades públicas que gestionan o ejecutan recursos de cooperación internacional tienen plazo hasta este 31 de mayo para presentar su Informe Anual de Actividades 2025 ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
TE PUEDE INTERESAR
- Nadeska Widausky será recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos tras clasificación del INPE
- Familia de vigilante fallecido exige que Poder Judicial disponga prisión contra Maricsa Alfaro: “Ya dejen de burlarse”
- Ya es una realidad: Tren Marca Perú fue presentado oficialmente y recorrerá trayecto entre VES y SJL
- Los pingüinos de Pampa Melchorita: cómo un rompeolas se convirtió en el hogar para una colonia de esas aves marinas
- Sismo de magnitud 3.7 con epicentro en Chilca se sintió en Lima esta noche
Seguir temas