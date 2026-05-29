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La entidad advirtió que no presentar el informe puede generar restricciones para acceder al beneficio tributario de devolución del IGV que administra la APCI. Foto: APCI
La entidad advirtió que no presentar el informe puede generar restricciones para acceder al beneficio tributario de devolución del IGV que administra la APCI. Foto: APCI
Por Redacción EC

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades públicas que gestionan o ejecutan recursos de cooperación internacional tienen plazo hasta este 31 de mayo para presentar su Informe Anual de Actividades 2025 ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

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