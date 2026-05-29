Resumen
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El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) falleció este 29 de mayo, por presuntos problemas de salud. Así lo confirmó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) a través de un comunicado oficial en sus redes sociales.
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