El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) falleció este 29 de mayo, por presuntos problemas de salud. Así lo confirmó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) a través de un comunicado oficial en sus redes sociales.

“Desde el MINJUSDH lamentamos el sensible fallecimiento del expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco. Con profundo pesar expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, se lee en el comunicado del Minjus publicado en su cuenta oficial de X.

De acuerdo a la información difundida en medios, la muerte del exfuncionario se produjo tras pasar varios días internado por severos problemas de salud que lo aquejaban en los últimos meses.

El exjefe de la INPE renunció a principio de año por complicaciones en su estado de salud. Foto: X/Minjus

A inicios de este año, Paredes Yataco compartió detalles sobre las complicaciones de salud que padecía. Mencionó que su padecía problemas cardiovascular, y que estaría vinculando directamente con la alta carga de tensión y las responsabilidades políticas y administrativas de la jefatura de la INPE.

El exfuncionario contó para Exitosa que tuvo temas fuertes de salud del corazón, cardiaco a raíz del estrés. “Para mis labores tendría que irme a la sierra a hacer requisas y realmente, es materialmente imposibles, no lo voy a poder hacer”, comentó como motivo de su retiro.