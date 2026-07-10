El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informó que el 70% de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) a nivel nacional se encuentra en condiciones de sobrepoblación. El 51% de la población total interna está compuesta por jóvenes que ya alcanzaron la mayoría de edad, pero permanecen dentro debido a que cometieron las infracciones antes de cumplir los 18 años.

Ministro de Justicia lidera megaoperativo en 9 centros juveniles y decomisan armas y celulares. Foto: MinjusDH Peru

Por esa razón, las autoridades iniciaron la ejecución del Plan Integral de Deshacinamiento y Seguridad, una estrategia que se ejecutará durante 180 días.

El director ejecutivo de la entidad, Luis Vega, detalló que se promoverá “la variación de la medida socioeducativa para los 300 casos de adolescentes que cumplen con los requisitos para acceder a libertad o semilibertad”.

Además, aseguró que se redistribuirá “a 300 jóvenes de alto riesgo del norte del país a centros juveniles de alta seguridad como es el de Lima para que reciban un tratamiento intensivo e individualizado; habilitaremos siete nuevos ambientes con capacidad para 230 adolescentes en Lima y Pucallpa; y fortaleceremos las condiciones de seguridad con más agentes y la instalación de nuevas cámaras y concertinas”.

Centro juvenil de Trujillo sobrepasó el 147% de capacidad

De acuerdo al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, al mes ingresan en promedio 150 nuevos internos a los centros juveniles. Solo entre enero y mayo, se contabilizaron más de 10 000 infracciones penales perpetradas por menores de edad, a nivel nacional. Las regiones con mayor incidencia son Lima (23.9 %), Lambayeque (7.8 %)y La Libertad (5.5 %).

Incautan armas artesanales y celulares en megaoperativo en centros juveniles del Perú. Foto: MinjusDH Peru

El caso más agudo se registra en el centro juvenil de Trujillo, que fue declarado en estado de emergencia por el Pronacej tras certificar que sus niveles de hacinamiento sobrepasaron el 147% de su capacidad de aforo real.

Reforma legal para trasladar a internos peligrosos al INPE

El actual Código de Responsabilidad Penal del Adolescente establece que los jóvenes que cometen infracciones graves como sicariato, extorsión y homicidio antes de cumplir los 18 años pueden recibir medidas de internamiento de hasta diez años dentro de estos centros especializados de menores.

Ante esta situación de convivencia entre internos adultos con adolescentes ha motivado una propuesta del Pronacej para habilitar el traslado de los internos que cumplan los 18 años hacia establecimientos penitenciarios bajo la tutela del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Los criterios de transferencia se aplicarían a perfiles de alto riesgo que incurran en faltas disciplinarias graves, cometan nuevas infracciones durante el cumplimiento de su medida de internación o presenten informes de especialistas que determinen rasgos de psicopatía, personalidad antisocial o peligro inminente de reincidencia violenta.

Familiares de reclusos juveniles llegan a las inmediaciones del Centro Correccional Maranguita debido a un motín con incendio que fue controlado. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

En ese sentido, el director Luis Vega aseguró que “el objetivo de sumarnos formalmente al pedido de otras instituciones, y como parte del sistema judicial juvenil, es para promover que la norma sea coherente con la realidad que atraviesa el país, ya que el contagio criminógeno es una realidad y es nuestra responsabilidad proteger a los adolescentes que debemos devolver reformados a la sociedad”.