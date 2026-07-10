El centro juvenil de Trujillo fue declarado en estado de emergencia por el Pronacej tras certificar que sus niveles de hacinamiento sobrepasaron el 147% de su capacidad de aforo real. Foto: gob.pe/composición GEC
El centro juvenil de Trujillo fue declarado en estado de emergencia por el Pronacej tras certificar que sus niveles de hacinamiento sobrepasaron el 147% de su capacidad de aforo real. Foto: gob.pe/composición GEC
Por Redacción EC

El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informó que el 70% de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) a nivel nacional se encuentra en condiciones de sobrepoblación. El 51% de la población total interna está compuesta por jóvenes que ya alcanzaron la mayoría de edad, pero permanecen dentro debido a que cometieron las infracciones antes de cumplir los 18 años.

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