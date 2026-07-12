BCR consolida confianza, Reniec falla en atención y centros de reclusión juvenil al borde del colapso

En el Semáforo de este domigno 12 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la baja de la inflación confirma el buen rumbo del BCR. Segundo, la suspensión de atención del Reniec por falta de presupuesto perjudica a los ciudadanos. Finalmente, la sobrepoblación en centros juveniles evidencia un sistema de justicia al borde del colapso.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Confianza en el rumbo económico

La reducción de las expectativas de inflación a 12 meses, de 2,89% a 2,83% en junio del 2026, confirma que la política del BCR mantiene el rumbo correcto. Ese dato, dentro del rango meta, transmite confianza a analistas e inversionistas que ven el poder adquisitivo estabilizarse. En un contexto regional donde varias economías luchan contra la inflación, el Perú exhibe solidez macroeconómica. El BCR merece reconocimiento por su disciplina técnica y debe sostener la senda que beneficia a los ciudadanos.

🔴Maltrato a los ciudadanos

El hecho de que el Reniec suspenda la atención presencial los fines de semana, incluido el recojo de DNI ya listos, por falta de presupuesto es inaceptable. La entidad admite que no puede pagar personal temporal ni comprar tarjetas de policarbonato, un fracaso que perjudica a millones de peruanos que trabajan los días de semana. El Ejecutivo y el Congreso deben priorizar el financiamiento del Reniec, garantizando que ningún ciudadano quede sin documento de identidad ni voz electoral por una crisis evitable.

🔴Sistema de justicia juvenil al límite

Que el 70% de centros juveniles sufra sobprepoblación y que más de la mitad de internos ya sean mayores de edad revela años de abandono estatal. Con 150 ingresos mensuales y más de 10 mil infracciones de menores entre enero y mayo, el sistema colapsa mientras Trujillo alcanza 147% de hacinamiento. El Minjus y el Pronacej deben acelerar el traslado de adultos al INPE, ampliar infraestructura y atacar las causas del contagio criminógeno, en vez de planes siempre tardíos.