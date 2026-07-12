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BCR consolida confianza, Reniec falla en atención y centros de reclusión juvenil al borde del colapso

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 12 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Reniec suspende atención en agencias los fines de semana por falta de presupuesto. Foto: Reniec.
    Reniec suspende atención en agencias los fines de semana por falta de presupuesto. Foto: Reniec.

    En el Semáforo de este domigno 12 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la baja de la inflación confirma el buen rumbo del BCR. Segundo, la suspensión de atención del Reniec por falta de presupuesto perjudica a los ciudadanos. Finalmente, la sobrepoblación en centros juveniles evidencia un sistema de justicia al borde del colapso.