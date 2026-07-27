El saldo del crédito hipotecario otorgado por las entidades financieras registró una expansión del 7,4% en junio de 2026 frente al mismo mes del año pasado, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Este incremento estuvo principalmente favorecido por el aumento de los préstamos para viviendas concedidos en moneda nacional, que se expandieron un 8,1% interanual en junio, mientras que aquellos concedidos en moneda extranjera cayeron un 3,3%.

En términos mensuales, el crédito hipotecario registró un aumento del 0,6% en junio, impulsado por los préstamos concedidos en soles, los cuales crecieron 0,7%.

Por otro lado, el BCR señaló que los préstamos para viviendas otorgados en dólares cayeron a una tasa mensual de 0,1% en junio.

Se mantiene la preferencia de financiamiento en soles para la adquisición de viviendas. En junio de 2026, solo el 5,3% de los préstamos en esta categoría fueron otorgados en dólares, mientras que el resto se concedió en soles.