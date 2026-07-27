En términos mensuales, el crédito hipotecario registró un aumento del 0,6% en junio. | Foto: Freepik
En términos mensuales, el crédito hipotecario registró un aumento del 0,6% en junio. | Foto: Freepik
Por Redacción EC

El saldo del crédito hipotecario otorgado por las entidades financieras registró una expansión del 7,4% en junio de 2026 frente al mismo mes del año pasado, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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