La Edición Nacional Julio 2026 se desarrollará del 17 al 29 de julio en la sede central del Ministerio de Cultura, con ingreso libre para todo el público | Foto: Ministerio de Cultura
La Edición Nacional Julio 2026 se desarrollará del 17 al 29 de julio en la sede central del Ministerio de Cultura, con ingreso libre para todo el público | Foto: Ministerio de Cultura
Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura presentará una nueva edición de Ruraq maki, hecho a mano, la exposición-venta de artesanía y arte tradicional más importante del país, que este año celebra 20 años de creación consolidándose como un espacio fundamental para la salvaguardia y valoración del patrimonio cultural inmaterial, así como para el fortalecimiento de las comunidades portadoras de saberes ancestrales.