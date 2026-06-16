Resumen

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Se trata de la obra Prontuario de ordenanza para el ejército, escrita por el autor uruguayo Juan Espinosa de los Monteros Lanza e impresa en 1869 | Foto Ministerio de Cultura
Se trata de la obra Prontuario de ordenanza para el ejército, escrita por el autor uruguayo Juan Espinosa de los Monteros Lanza e impresa en 1869 | Foto Ministerio de Cultura
Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura repatrió desde Chile un valioso bien cultural bibliográfico que presenta marcas de propiedad e inscripciones manuscritas que permiten identificarlo como perteneciente a Enrique Bolognesi, el sexto de los ocho hijos del héroe nacional Francisco Bolognesi.