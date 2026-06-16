El destacado maestro violinista ayacuchano Andrés ‘Chimango’ Lares León fue condecorado con la Medalla de Honor del Ministerio de Cultura, una de las más altas distinciones otorgadas por el Estado Peruano a personalidades que han contribuido significativamente al fortalecimiento, preservación y difusión del patrimonio cultural de nuestro país.

La distinción reconoce una trayectoria artística y cultural de más de cinco décadas al servicio de la música tradicional andina, especialmente del violín ayacuchano, expresión que ha acompañado y fortalecido manifestaciones culturales emblemáticas como la Danza de Tijeras, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Originario de Cabana Sur, Ayacucho, Andrés ‘Chimango’ Lares se ha convertido en uno de los principales referentes de la música tradicional peruana. Su labor ha trascendido los escenarios, dedicando gran parte de su vida a la formación de nuevas generaciones de músicos, a la investigación de repertorios ancestrales y a la difusión de las costumbres de los pueblos andinos dentro y fuera del país.

A través de innumerables presentaciones artísticas, proyectos culturales y actividades pedagógicas, ha contribuido a mantener viva la memoria colectiva de las comunidades andinas, fortaleciendo la identidad cultural de miles de peruanos. La Medalla de Honor otorgada por el Ministerio de Cultura constituye un reconocimiento no solo a su destacada trayectoria personal, sino también al legado de los artistas tradicionales que, desde sus comunidades, continúan transmitiendo conocimientos, valores y expresiones culturales de generación en generación.

Al recibir esta importante distinción, Andrés ‘Chimango’ Lares expresó su profundo agradecimiento y dedicó el reconocimiento a todos los cultores tradicionales del Perú: “Esta medalla no me pertenece solamente a mí. Pertenece a mis maestros, a mi pueblo, a los músicos tradicionales, a los danzantes de tijeras y a todos aquellos que mantienen vivas nuestras costumbres y nuestra identidad cultural.”

Actualmente, Andrés ‘Chimango’ Lares continúa desarrollando proyectos culturales, presentaciones artísticas y actividades de formación, reafirmando su compromiso con la preservación y promoción de las tradiciones peruanas para las futuras generaciones.

La trayectoria de Andrés ‘Chimango’ Lares constituye un ejemplo de compromiso, perseverancia y amor por la cultura peruana, valores que hoy son reconocidos por el Estado mediante esta importante condecoración.

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