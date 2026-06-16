Resumen

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La distinción reconoce una trayectoria artística y cultural de más de cinco décadas al servicio de la música tradicional andina, especialmente del violín ayacuchano | Foto: Ministerio de Cultura
La distinción reconoce una trayectoria artística y cultural de más de cinco décadas al servicio de la música tradicional andina, especialmente del violín ayacuchano | Foto: Ministerio de Cultura
Por Redacción EC

El destacado maestro violinista ayacuchano Andrés ‘Chimango’ Lares León fue condecorado con la Medalla de Honor del Ministerio de Cultura, una de las más altas distinciones otorgadas por el Estado Peruano a personalidades que han contribuido significativamente al fortalecimiento, preservación y difusión del patrimonio cultural de nuestro país.