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Desde el 2018, el edificio Giacoletti está inhabitado, pero la Municipalidad de Lima está a pocos meses de ponerlo, nuevamente, en funcionamiento. (Foto: Composición Prolima/Andina)
Desde el 2018, el edificio Giacoletti está inhabitado, pero la Municipalidad de Lima está a pocos meses de ponerlo, nuevamente, en funcionamiento. (Foto: Composición Prolima/Andina)
Por Joel Dávila Quiñonez

Una de las construcciones más emblemáticas de la vieja Lima es el edificio Giacoletti que, desde hace 114 años, fue una parada obligada para limeños y turistas que quedaron fascinados con su bella arquitectura, pero cuyo esplendor fue apagado por un feroz incendio ocurrido en octubre de 2018. Sin embargo, en pleno 2026 y tras 8 años de aquél suceso, la restauración no solo es un hecho, sino el camino para que vuelva a abrir sus puertas con una nueva visión de cara al futuro de la ciudad.