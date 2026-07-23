Una de las construcciones más emblemáticas de la vieja Lima es el edificio Giacoletti que, desde hace 114 años, fue una parada obligada para limeños y turistas que quedaron fascinados con su bella arquitectura, pero cuyo esplendor fue apagado por un feroz incendio ocurrido en octubre de 2018. Sin embargo, en pleno 2026 y tras 8 años de aquél suceso, la restauración no solo es un hecho, sino el camino para que vuelva a abrir sus puertas con una nueva visión de cara al futuro de la ciudad.

El 27 de octubre de 2018, el edificio ubicado en la esquina entre la avenida Nicolás de Piérola y jirón Quilca, frente a la también histórica Plaza San Martín, que en ese entonces fungía como local comercial para una reconocida cadena de pollos a la brasa, fue presa de un incendio en el primer piso, provocando que 30 unidades de bomberos llegaran a la zona para controlar las llamas, las cuales alcanzaron los pisos superiores donde funcionaba un hostal.

Reconstruyendo un edificio histórico de Lima

Desde entonces, la estructura Art Noveau quedó inutilizable e inhabitable, pero desde agosto de 2025 comenzaron las obras de restauración, no solo para salvar este edificio, sino también para darle un nuevo uso al mismo de la mano de Prolima (Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), órgano encargado de proteger, restaurar y gestionar el Centro Histórico de Lima.

Antigua fachada del edificio Giacoletti durante la primera mitad del siglo XX. (Foto: Prolima)

Al respecto, Luis Martin Bogdanovich, gerente de Prolima, en conversación con el diario El Comercio, reveló el estado en el que se encontraba el edificio Giacoletti cuando asumieron el proyecto de restauración: “En 2016 no había plan maestro y el Centro era un caos. Ese caos produjo el incendió del edificio, así también tenía una licencia de funcionamiento que no correspondía con el valor del inmueble”.

“Con el plan maestro aprobado en diciembre de 2019 iniciamos desde Prolima todas las acciones necesarias para adquirir el inmueble, porque sabíamos que no había un inversionista privado interesado en hacer lo que se debía con el inmueble (..) nosotros consolidamos el inmueble como monumento histórico. La declaración del 72 no estaba bien dada”, añadió.

Desde entonces, se comenzaron a dar todos los actos preparatorios para restaurar o, mejor dicho, reconstruir el Giacoletti. Todo ello desde 2020 hasta llegar a la adquisición del mismo por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima a los dos propietarios anteriores: “En ese tiempo no hubo inversionista privado que tuviera interés en reconstruir el edificio; querían demolerlo y construir otra cosa”.

La Municipalidad Metropolitana de Lima viene restaurando el edificio Giacoletti desde agosto de 2025. (Foto: Prolima)

¿Qué obras se realizaron para restaurar el edificio Giacoletti?

Los especialistas de la entidad edil realizaron los respectivos análisis de la evidencia histórica, además de la topografía del edificio, llevando a cabo el modelado arcilla con, al menos, 10 tipos de elementos arquitectónicos, bajo cuyos parámetros se elaboran réplicas de los ornamentos empleando yeso pigmentado. El proyecto de reconstrucción inició en septiembre de 2025 y, según Bogdanovich, estaría culminado a finales de 2026.

En cuanto a las obras realizadas, el gerente de Prolima destaca lo siguiente: “Lo primero fue declarar de interés metropolitano su restauración y adquisición. Poner un cerco de obra porque podría colapsar (...) Luego siguió el desmontaje parcial y fumigación de las estructuras. Con la restauración se hizo un desmontaje total del inmueble, previamente un relevamiento con drones muy preciso; el rescate de las piezas que se colocarán nuevamente como mármol, carpintería metálica, de madera, reforzamiento del sótano, primer piso, reconstrucción con estructuras metálicas y revestirlas con la fachada que tuvo en 1912”, agregó Bogdanovich.

Lo primero que hizo la MML fue comprar el inmueble y desde ese punto comenzar los trabajos de reconstrucción. (Foto: Prolima)

El costo de la reparación y restauración del emblemático edificio Giacoletti de es unos 49 millones de soles y los avances son más que impresionantes dado que los montajes del segundo y tercer piso están en su tramo final, a la vez que se está acondicionando los sistemas sanitarios como eléctricos para que, más pronto que tarde, vuelva a abrir sus puertas al gran público.

¿Por qué es importante la restauración del edificio Giacoletti?

En cuanto a la importancia de volver a reutilizar un edificio histórico como el Giacoletti, Luis Martín Bogdanovich destaca el conjunto de voluntades a diverso nivel que se pusieron de acuerdo para llevar a cabo esta vital obra para el Centro Histórico de Lima:

“Hay un mensaje muy importante detrás de esta intervención, pues cuando existe voluntad política y conocimiento técnico es posible hasta lo imposible. Reconstruir un edificio monumental, patrimonio histórico, es algo que en el Perú no se hacía hace mucho. No hablo de restaurar, sino de reconstruir. Adquirimos un inmueble en ruinas para levantarlo desde la ruina. Queremos demostrar que en el ámbito público y privado es posible hacerlo”.

Parte de la restauración implica que los interiores como la facchada tengan el mismo aspecto que cuando fue construido en 1912. (Foto: Prolima)

Reconstrucción para servir al turismo

De acuerdo a lo informado por Prolima, cuando la restauración esté lista el edificio Giacoletti volverá a recibir a limeños y turistas por igual con la finalidad de promover el turismo y revitalización del Centro Histórico de Lima, formando parte de la “Marca Lima, Ciudad de los Reyes”, que contará con áreas de atención al público para visitantes.

“Estará enfocado al turismo, tendrá áreas de atención, información para visitantes, con guías bilingües, habrá cajeros, ticketeras, todos los servicios como lockers, baños, todo enfocado al turista que quiere empezar su recorrido por el Centro Histórico, lo iniciará en el Giacoletti. En el último piso habrá un restaurante”, también agregó que la policía del turismo contará con un espacio propio.

La renovada función que tendrá el edificio Giacoletti es la de aportar su granito de arena como sede de la “Marca Lima, Ciudad de los Reyes”, que busca, entre otras cosas, promover la inversión privada como las visitas turísticas: “Estará abierto para todo el público. Si, por ejemplo, un limeño quiere empezar a conocer el Centro Histórico, puede iniciar en el Giacoletti, también podrá cambiar dinero o dejar una mochila o pertenencia muy pesada para cargar”, sentenció.

El edificio Giacoletti, una vez terminada su reconstrucción, será puesto en beneficio de la ciudad con fines netamente turísticos. (Foto: Prolima)

Así se verá el edificio Giacoletti tras la restauración

Este render otorgado por Prolima nos muestra un video 3D de cómo lucirá, por dentro y por fuera, el edificio Giacoletti cuando los trabajos de restauración y reconstrucción finalicen.

Historia del edificio Giacoletti

El edificio Giacoletti es unas de las construcciones más destacadas, no solo de la Plaza San Martín, sino también del Centro Histórico de Lima, y su construcción data de 1912, donde desde su apertura albergó a la cafetería del mismo nombre. Sin embargo, y luego de un incendio fue restaurado en la década de 1940, pero en 1972, durante el gobierno militar, fue declarado monumento histórico.

La fachada del edificio original poseía estilo Art Noveau italiano y ha sido testigo inmóvil de la gran transformación social que ha vivido nuestro país a paso acelerado durante el siglo XX, a la vez de ser observador mudo de las idas y venidas de la política peruana, como de los movimientos sociales que de ella se han desprendido, donde en las décadas posteriores a su construcción millones de peruanos se congregaron en la Plaza San Martín para dar a conocer su voz.