El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, supervisó un megaoperativo ejecutado de manera simultánea en nueve centros juveniles del país y el Anexo III del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (CJDRL), como parte de la estrategia de seguridad orientada a fortalecer el principio de autoridad.

La intervención contó con la participación de la Policía Nacional, el Ministerio Público, personal del INPE, agentes de seguridad de PRONACEJ y miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios.

“Estamos realizando intervenciones exhaustivas en coordinación con la Policía y la Fiscalía, además de contar con el apoyo de trabajadores del INPE y también de los Bomberos, a quienes agradecemos”, refirió el ministro durante el operativo.

Incautan armas punzocortantes y celulares en Lima, Piura y Trujillo

Durante la intervención en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, las autoridades hallaron armas punzocortantes y otros objetos prohibidos dentro de los pabellones inspeccionados.

En Piura también se requisaron dos teléfonos celulares, mientras que en Trujillo se encontró otro equipo móvil, considerados elementos restringidos dentro de estos establecimientos.

Luis Jiménez mostró algunos objetos contundentes elaborados artesanalmente con candados y prendas de vestir, advirtiendo el peligro que representan. “Podría ser como un arma de defensa o de ataque”, aseveró.

Ministro de Justicia lidera megaoperativo en 9 centros juveniles y decomisan armas y celulares. Foto: MinjusDH Peru

Gobierno busca reforzar la rehabilitación y evitar reincidencia delictiva

El ministro explicó que este tipo de operativos no solo busca reforzar la seguridad interna, sino también garantizar que los jóvenes internados puedan cumplir un verdadero proceso de rehabilitación y reinserción social.

Según indicó, el objetivo es evitar que los menores egresen de estos centros para reincidir en actividades delictivas o ser captados por organizaciones criminales. “Yo felicito el megaoperativo y también la constante preocupación que tienen los directores de los centros por la prevención”, añadió.

Asimismo, destacó que desde el sector se impulsan talleres educativos y productivos orientados a la resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley.

Ministro de Justicia supervisa operativo en centros juveniles contra criminalidad y objetos prohibidos. Foto: MinjusDH Peru

Más de 400 agentes participaron en la intervención simultánea

El megaoperativo movilizó a 147 agentes de seguridad de PRONACEJ, 216 efectivos de la Policía Nacional, 14 integrantes de la Unidad Canina, 40 agentes penitenciarios, 22 representantes del Ministerio Público y tres miembros del Cuerpo General de Bomberos.

Las inspecciones se realizaron en los centros juveniles de Lima, Santa Margarita, Miguel Grau de Piura, Alfonso Ugarte de Arequipa, José A. Quiñones de Chiclayo, Marcavalle del Cusco, El Tambo de Huancayo, Trujillo, Pucallpa y el Anexo III del CJDR Lima.

Desde Piura, el director ejecutivo de PRONACEJ, Luis Vega, supervisó de forma descentralizada la intervención y señaló que estas acciones preventivas buscan proteger el proceso de rehabilitación y reinserción juvenil en todo el país.

¡Firmes en la lucha contra la inseguridad ciudadana!

📄 El ministro Luis Jiménez Borra lideró megaoperativo ejecutado en los 9 centros juveniles del país y el Anexo III, como parte de la estrategia para fortalecer el principio de autoridad y combatir la criminalidad. pic.twitter.com/j5OtXfOHa7 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) April 30, 2026

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