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Incautan armas artesanales y celulares en megaoperativo en centros juveniles del Perú. Foto: MinjusDH Peru
Incautan armas artesanales y celulares en megaoperativo en centros juveniles del Perú. Foto: MinjusDH Peru
Por Redacción EC

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, supervisó un megaoperativo ejecutado de manera simultánea en nueve centros juveniles del país y el Anexo III del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (CJDRL), como parte de la estrategia de seguridad orientada a fortalecer el principio de autoridad.

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