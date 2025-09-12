Luego del anuncio del Ejecutivo de la construcción del penal en la isla El Frontón, en el distrito de La Punta, Callao, un equipo multidisciplinario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) acudió a la zona, a fin de continuar el trabajo de campo para el reconocimiento del terreno.
Los especialistas de la cartera recorrieron la zona e identificarn plataformas para el funcionamiento de los ambientes del proyectado penal como son los pabellones, la circulación, entre otros. También, para futuros servicios complementarios, entre ellos la planta desalinizadora de agua y el sistema fotovoltaico mediante paneles solares.
Viceministro de Justicia supervisó recorrido
El viceministro de Justicia, Jesús Baldeón, encabezó el equipo que identificó las plataformas con menor necesidad de remoción de tierras y que, en una siguiente etapa, evaluará las zonas para garantizar que se adecuen al funcionamiento del penal.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remarcó que continuará con estas visitas de trabajo a la isla El Frontón.
Congreso escuchará a vecinos de La Punta
El miércoles 10 de setiembre, en el Congreso de la República, se llegó a un acuerdo donde la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, congresista Katy Ugarte Mamani y el alcalde de La Punta, Ramón Garay León encabezarán la I Audiencia Pública Descentralizada en La Punta, con el fin de atender la problemática de los pobladores, usuarios y veraneantes frente a la proyectada construcción de un penal en la isla El Frontón.
Tras concluir la mesa de diálogo, ambas partes indicaron que el encuentro busca garantizar que la voz de los vecinos y vecinas sea escuchada para que luego, las decisiones de gran impacto social respondan al interés público y no a medidas impuestas sin llegar a un acuerdo.
La cita se desarrollará el sábado 13 de setiembre, a partir de las 10:00 de la mañana, en el Centro Integral del Adulto Mayor, ubicado en el Malecón Pardo 125 del distrito chalaco.
