La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció severas sanciones contra el chofer Martín Alejandro Effio Dávila (40) y la empresa Real Star del Perú S.A.C., tras el fatal accidente ocurrido la mañana del jueves 11 de septiembre en la Vía de Evitamiento, en Ate, donde dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas.

El hecho ocurrió cerca de las 6:30 a.m., en el tramo entre el peaje y el puente Santa Anita, cuando el bus de placa F9Y-894 se estrelló contra una baranda metálica que atravesó toda la unidad. Las causas del siniestro aún se encuentran en investigación.

Accidente en la Vía de Evitamiento. Foto: Allen Gino Quintana / @photo.gec

La ATU precisó que Effio Dávila no contaba con licencia de conducir ni habilitación para brindar el servicio de transporte público. Por ello, será sancionado con la infracción RE27, considerada muy grave y que conlleva la inhabilitación definitiva para conducir vehículos de este tipo.

En cuanto a la empresa operadora, se le impondrán las infracciones RE9 y RE22, ambas muy graves, por permitir que una persona no autorizada preste el servicio. Cada sanción acarrea una multa de S/ 2675 (50 % de una UIT), además de la suspensión de la habilitación vehicular una vez concluida la investigación policial.

El conductor permanece detenido en la comisaría de Salamanca por presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio culposo y lesiones culposas. En tanto, la ATU exhortó a las empresas de transporte y conductores a cumplir las normas para garantizar la seguridad de los usuarios.

Testimonios de familiares

Según informó el noticiero 24 Horas, una de las pasajeras se encuentra en estado crítico. Su esposo contó que fue de los primeros en llegar al lugar del accidente y que ayudó tanto a su pareja como a otros heridos.

También cuestionó que la ambulancia tardara en llegar y denunció que el hospital al que fueron trasladados inicialmente se negó a recibirlos. “Mi esposa tiene golpes internos y fracturas. Su estado es delicado”, señaló con angustia.

En tanto, el medio recogió el testimonio de la tía de Emerson Vergara Marín, un joven que terminó con una fractura expuesta. Ella reclamó que aún no ha podido ser operado porque el hospital no cuenta con camas disponibles.