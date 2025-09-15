Un grave accidente de tránsito ocurrido el último jueves en Ate continúa revelando nuevas irregularidades. El chofer del bus de transporte público que se estrelló contra una baranda metálica, causando la muerte de dos personas y dejando varios heridos, estaba registrado en la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) como cobrador.

La unidad, de placa F9Y-894 y perteneciente a la empresa Real Star, cubría la ruta de Pachacámac a San Martín de Porres. El impacto se produjo la mañana del 11 de septiembre entre el peaje y el puente Santa Anita, cuando la baranda metálica atravesó casi todo el vehículo.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Según la ATU, la empresa contaba con autorización y la unidad tenía inspección técnica vigente, así como seguro Afocat. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones confirmó que el conductor, identificado como Martín Alejandro Effio Dávila, no tenía licencia habilitada para manejar transporte público.

Las evidencias ahora confirman que Effio Dávila estaba inscrito en el organismo regulador del transporte urbano únicamente como cobrador, según los registros oficiales.

Prisión preventiva para el conductor

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Martín Alejandro Effio Dávila (40), chofer del bus de la empresa Real Star que protagonizó el accidente en Ate. El Ministerio Público precisó que el conductor es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

La Fiscalía de Santa Anita señaló que el impacto contra la baranda metálica ocasionó las muertes y lesiones registradas, por lo que el fiscal provincial Carlos Enrique Chura Quenta solicitó la medida coercitiva e incautó el vehículo para asegurar una eventual reparación civil.

Tras el siniestro, Effio fue conducido a la Comisaría de Salamanca y luego a la sede de la Policía de Tránsito en La Victoria, donde se le practicaron pruebas de dosaje etílico y toxicológico, además de declarar ante las autoridades competentes.