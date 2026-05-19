Resumen

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Sicarios atacan a conductor de la línea 505 en Ate tras amenazas de extorsionadores. (Foto: César Grados/@photo.gec)
Sicarios atacan a conductor de la línea 505 en Ate tras amenazas de extorsionadores. (Foto: César Grados/@photo.gec)
Por Redacción EC

Un chofer de combi fue asesinado en un ataque armado perpetrado la noche del lunes 18 mayo, en el cruce de las avenidas Los Virreyes y Las Nueces, en el distrito limeño de Ate. El atentado ocurrió cuando la unidad se encontraba recogiendo pasajeros en la vía pública.

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