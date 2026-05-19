Un chofer de combi fue asesinado en un ataque armado perpetrado la noche del lunes 18 mayo, en el cruce de las avenidas Los Virreyes y Las Nueces, en el distrito limeño de Ate. El atentado ocurrió cuando la unidad se encontraba recogiendo pasajeros en la vía pública.

Según testigos, la combi circulaba por la avenida Los Virreyes y se detuvo a la altura del parque Los Gatos para permitir el abordaje de pasajeros. En ese momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo.

Uno de los atacantes descendió de la motocicleta, se acercó a la unidad y disparó varias veces contra el conductor antes de huir junto con su cómplice.

Crimen contra chofer de combi reaviva temor por extorsiones en el transporte público. (Foto: César Grados/@photo.gec)

La víctima, identificada por sus compañeros como Ricardo, conocido con el apelativo de “Chiquito”, fue trasladada de emergencia al Hospital Emergencia Ate Vitarte. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

La unidad vehicular atacada pertenece a la línea 505, empresa de transporte que cubre la ruta Ceres–Santa Anita. Compañeros de trabajo indicaron que el conductor llevaba más de 20 años trabajando en el servicio de transporte público para mantener a su familia.

Transportistas amenazados desde 2023

Los transportistas denunciaron que la empresa viene siendo víctima de amenazas y extorsiones desde hace aproximadamente tres años. Según señalaron, al menos seis conductores de la línea han sido asesinados en los últimos meses.

De acuerdo con el testimonio de los trabajadores, Ricardo se habría negado a pagar un cupo diario de 20 soles exigido por la organización criminal conocida como el “Clan del Norte”, banda que —aseguran— mantiene amenazada a la empresa desde hace varios años.

Transportistas denuncian nuevas amenazas tras asesinato de chofer en Ate. (Foto: César Grados/@photo.gec)

Asimismo, indicaron que las exigencias económicas de los delincuentes se han incrementado con el tiempo. Según explicaron, primero se les cobraba una inscripción de 200 soles y un pago diario de 10 soles; sin embargo, actualmente les exigen hasta 500 soles para continuar operando.

Los conductores afirmaron que de los 120 choferes que integran la empresa, solo unos 40 habrían accedido a pagar los cupos, mientras el resto trabaja bajo amenazas constantes.

Tras el atentado, los delincuentes habrían enviado mensajes de WhatsApp a otros transportistas advirtiendo que asesinarán a quienes se nieguen a entregar dinero.

La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones y solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables del crimen.

Los transportistas también denunciaron que la misma organización criminal incendió una combi de la empresa la semana pasada y responsabilizaron a la banda por otros ataques contra conductores que rechazaron pagar extorsiones.