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La atención se brinda de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., y los sábados, de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. Foto: Gob.pe
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Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que emitió más de 10 mil licencias de conducir de Clase A y B, en el Centro de Emisión de Licencias Lima Norte, ubicado en el distrito de Comas, en menos de un mes, en el marco de la transferencia de funciones de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a la comuna limeña.

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