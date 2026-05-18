La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que emitió más de 10 mil licencias de conducir de Clase A y B, en el Centro de Emisión de Licencias Lima Norte, ubicado en el distrito de Comas, en menos de un mes, en el marco de la transferencia de funciones de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a la comuna limeña.

Cabe señalar que la MML es ahora la encargada de emitir brevetes, tanto para los nuevos conductores como para quienes realizan procesos de revalidación, recategorización, duplicados y canje.

Los centros MAC de Lima Norte, Este y Sur brindan orientación sobre trámites para obtener licencias de conducir. Foto: Gob.pe

Según la Gerencia de Movilidad Urbana, en el local del jirón Flor de Arayanes 361, en Comas, el tiempo máximo para la entrega de brevetes en horas de alta demanda se redujo de una hora a menos de 30 minutos.

¿Cómo sacar tu brevete?

Una vez aprobado el examen médico, las personas pueden realizar el examen de conocimientos y la evaluación de manejo en la sede del Circuito Vial Lima Norte en Comas.

Ya aprobados estos tres documentos, se podrá tramitar la emisión de su brevete en el Centro de Emisión de Licencias Lima Norte de la Municipalidad de Lima. La atención se brinda de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., y los sábados, de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

La MML ahora se encarga de emitir brevetes, tanto para los nuevos conductores como para quienes realizan procesos de revalidación, recategorización, duplicados y canje. Foto: Gob.pe

Asimismo, se evalúa que los trámites de duplicado y revalidación de licencias también puedan llevarse a cabo en una nueva sede de la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU) que se habilitará en el Cercado de Lima.

Información en Centros MAC

Los centros MAC Lima Norte (ubicado en Mall Plaza Comas), MAC Lima Este (ubicado en Mall Aventura Santa Anita) y MAC Lima Sur (ubicado en Open Plaza Atocongo), otorgan orientación sobre trámites de licencias de conducir y próximamente también serán habilitados para el recojo de brevetes