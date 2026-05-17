Desde muy temprano, más de 4.581 afiliados eligen a sus candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), bajo la organización y ejecución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En estos comicios se elige a postulantes a gobernadores y vicegobernadores (elegidos en fórmula), así como a consejeros regionales, alcaldes y regidores tanto provinciales como distritales.

La entidad precisó que los partidiarios que acuden a las urnas son de los movimientos regionales Arequipa Avancemos (2.434) y Pasco Joven (2.147)

Jurado Nacional de Elecciones remite plazos de cada a Elecciones Regionales y Municipales. Foto: JNE.

Para el caso del movimiento regional Arequipa Avancemos, el organismo electoral instaló 9 mesas de sufragio, distribuidas en los siguientes distritos Arequipa (Arequipa), Chivay (Caylloma), Camaná (Camaná), Caravelí (Caravelí), Aplao (Castilla), Chuquibamba (Condesuyos), Mollendo (Islay) y Cotahuasi (La Unión). Se instala una mesa por distrito, con excepción de Arequipa, donde habrá dos locales.

En Arequipa, los centros de votación serán las instituciones educativas Independencia Americana, 40374 Elías Cáceres Lozada, 41041 Cristo Rey, Independencia del Perú, Libertador Castilla, 41045 Corazón de Jesús, Dean Valdivia y 40167 María Auxiliadora.

Cabe señalar que según la ONPE, la primera mesa de sufragio n.° 201604 quedó instalada para el desarrollo de las elecciones primarias, vía afiliados, a las 8:02, horas en la Institución Educativa 410441 Cristo Rey, en el distrito de Camaná, provincia del mismo nombre (Arequipa).

Pasco Joven

A su vez, que en el caso del movimiento regional Pasco Joven se deberán instalar 7 mesas de sufragio distribuidas en los siguientes distritos Chaupimarca, Huayllay, Simón Bolívar y Yanacancha, pertenecientes a la provincia de Pasco; distrito de Yanahuanca (Daniel Alcides Carrión), así como los distritos de Oxapampa y Huancabamba en la provincia de Oxapampa.

Los locales de votación en Pasco serán las siguientes instituciones educativas: Emblemática Daniel Alcides Carrión, Antonio Alvarez Arenales, 34032 Mártires de Rancas, Emblemática María Parado de Bellido, Ernesto Diez Canseo, Emblemática Divina Pastora y el Integrado 34221 Nuestra Señora del Carmen.

El horario de votación será de 8:00 a 15:00 horas. Una vez terminado el sufragio, los votos se contabilizarán de manera manual por los miembros de mesa y se elaborarán 3 ejemplares del acta electoral destinados al Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE).

Los personeros acreditados tienen el derecho de presenciar la votación y el escrutinio.