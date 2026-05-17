Resumen

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El horario de votación será de 8:00 a 15:00 horas. (Foto: ONPE Referencial)
El horario de votación será de 8:00 a 15:00 horas. (Foto: ONPE Referencial)
Por Redacción EC

Desde muy temprano, más de 4.581 afiliados eligen a sus candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), bajo la organización y ejecución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En estos comicios se elige a postulantes a gobernadores y vicegobernadores (elegidos en fórmula), así como a consejeros regionales, alcaldes y regidores tanto provinciales como distritales.

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