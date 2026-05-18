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ATU intensifica controles en transporte para garantizar medio pasaje a estudiantes. (Foto: Andina)
ATU intensifica controles en transporte para garantizar medio pasaje a estudiantes. (Foto: Andina)
Por Abby Ardiles

La compra directa de S/110.9 millones impulsada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para instalar 40.000 cámaras de videovigilancia en 8.000 buses de transporte público no solo enfrenta cuestionamientos administrativos y técnicos, sino que ahora también ha escalado al terreno judicial. Una denuncia penal interpuesta recientemente por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, acompañada por un recurso de nulidad, apunta contra los funcionarios que otorgaron la buena pro al Consorcio Perú-Bolivia.

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