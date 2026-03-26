El uso indebido de las tarjetas preferenciales del Metropolitano ha encendido las alertas en Lima. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) intensificó operativos en puntos de alta afluencia como las estaciones Naranjal, Matellini y Central, y detectó que cientos de pasajeros intentaban burlar el sistema utilizando pases que no les correspondían, afectando la sostenibilidad del servicio. El personal de fiscalización identificó modalidades recurrentes, desde universitarios que ceden sus credenciales hasta padres de familia que utilizan los pases escolares de sus hijos. Esta práctica, que muchos usuarios consideran un favor inofensivo entre amigos o familiares, conlleva sanciones severas que impactan directamente en la economía del titular. A continuación, te explicamos todo lo que debes saber.

¿QUÉ PASA SI PRESTAS TU TARJETA PREFERENCIAL DEL METROPOLITANO?

Prestar tu tarjeta preferencial del Metropolitano a un tercero tiene repercusiones administrativas y económicas inmediatas. La consecuencia más drástica es la anulación de tu tarifa especial de medio pasaje, la cual no podrás recuperar sino hasta que inicie el próximo ciclo académico o el siguiente año escolar. Durante todo ese tiempo de penalidad, el sistema te obligará a pagar el monto completo de un usuario general.

Además de la sanción económica, las autoridades proceden con el decomiso físico del plástico. Si bien el usuario tiene el derecho de acudir a los Centros de Atención de Tarjetas (CAT), ubicados en la zona sur de la Estación Central, para reclamar el dinero que tenía acumulado en el dispositivo, perderá definitivamente la facultad de viajar con el descuento legalmente asignado, según informa Infobae.

(Foto: Metropolitano)

¿CÓMO SE LLEVAN A CABO LAS INTERVENCIONES DE LA ATU?

La entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha intensificado su vigilancia a través de fiscalizadores que monitorean el ingreso a las zonas de embarque.

Según informa Infobae, los resultados recientes revelan las siguientes cifras sobre los intentos de engaño:

Un total de 348 individuos pretendieron viajar usando perfiles de educación superior que no les pertenecían.

Se detectaron 17 casos donde adultos intentaron pasar como estudiantes de nivel básico.

Al menos 9 personas buscaron aprovecharse de los beneficios destinados exclusivamente a ciudadanos con movilidad reducida.

(Foto: Andina)

¿CUÁNTO CUESTA EL PASAJE Y POR QUÉ IMPORTA EL BENEFICIO?

El impacto económico de perder el medio pasaje es significativo para quienes usan el servicio con frecuencia. Actualmente, las tarifas son las siguientes:

Ruta troncal:

General: S/ 3.20

Medio pasaje: S/ 1.60

Viaje integrado (troncal + alimentador):

General: S/ 3.50

Medio pasaje: S/ 1.75

Al perder el beneficio, el usuario debe pagar el monto completo, lo que puede duplicar su gasto diario en transporte.

(Fuente: Gobierno del Perú)

¿DÓNDE OPERA ACTUALMENTE EL SISTEMA DEL METROPOLITANO?

El corredor cuenta con una red de paraderos que conectan la ciudad de sur a norte, donde se ejecutan constantemente estos controles de identidad.

Entre las paradas principales se encuentran los terminales Matellini y Naranjal, además de estaciones intermedias como Rosario de Villa, Escuela Militar, Bulevar, Ricardo Palma, Angamos, Canaval y Moreyra, Javier Prado, Estadio Nacional y Caquetá. El recorrido se extiende hacia el norte por vías como UNI, Tomás Valle e Izaguirre, llegando hasta las nuevas estaciones como Los Incas y Andrés Belaunde.

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