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¡No lo hagas! Las consecuencias que nadie te dice de prestar tu tarjeta del Metropolitano | Foto: Andina
¡No lo hagas! Las consecuencias que nadie te dice de prestar tu tarjeta del Metropolitano | Foto: Andina
Por Redacción EC

El uso indebido de las tarjetas preferenciales del Metropolitano ha encendido las alertas en Lima. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) intensificó operativos en puntos de alta afluencia como las estaciones Naranjal, Matellini y Central, y detectó que cientos de pasajeros intentaban burlar el sistema utilizando pases que no les correspondían, afectando la sostenibilidad del servicio. El personal de fiscalización identificó modalidades recurrentes, desde universitarios que ceden sus credenciales hasta padres de familia que utilizan los pases escolares de sus hijos. Esta práctica, que muchos usuarios consideran un favor inofensivo entre amigos o familiares, conlleva sanciones severas que impactan directamente en la economía del titular. A continuación, te explicamos todo lo que debes saber.

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