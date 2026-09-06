Por Redacción EC

En un contexto en el que cada vez más trámites pueden realizarse de manera digital, contar con un DNI electrónico vigente puede facilitar el acceso a distintos servicios y gestiones sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina. Este documento incorpora herramientas que permiten reforzar la seguridad de la identidad y realizar determinados procedimientos por internet, además de agilizar procesos y reducir desplazamientos que pueden resultar innecesarios para los ciudadanos. Pensando en acercar este beneficio a sus vecinos, un distrito de Lima anunció una campaña gratuita que se extenderá durante todo setiembre y estará dirigida a sectores específicos de su población, quienes podrán aprovechar esta oportunidad para gestionar su documento de identidad sin costo. Descubre dónde se realizará, quiénes pueden acceder y cuáles son las fechas y horarios de atención.

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