En un contexto en el que cada vez más trámites pueden realizarse de manera digital, contar con un DNI electrónico vigente puede facilitar el acceso a distintos servicios y gestiones sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina. Este documento incorpora herramientas que permiten reforzar la seguridad de la identidad y realizar determinados procedimientos por internet, además de agilizar procesos y reducir desplazamientos que pueden resultar innecesarios para los ciudadanos. Pensando en acercar este beneficio a sus vecinos, un distrito de Lima anunció una campaña gratuita que se extenderá durante todo setiembre y estará dirigida a sectores específicos de su población, quienes podrán aprovechar esta oportunidad para gestionar su documento de identidad sin costo. Descubre dónde se realizará, quiénes pueden acceder y cuáles son las fechas y horarios de atención.

¿QUÉ DISTRITO DE LIMA REALIZARÁ LA CAMPAÑA GRATUITA DURANTE TODO SETIEMBRE?

La Municipalidad de Miraflores, mediante la Gerencia de Desarrollo Humano y en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), continuará durante septiembre con una campaña que permite tramitar gratuitamente el DNI electrónico 3.0. La iniciativa está destinada a residentes del distrito que pertenecen a grupos considerados vulnerables.

La atención se desarrollará hasta el 29 de septiembre, los martes y jueves, entre las 9:30 a. m. y la 1:00 p. m., en la Casa Tovar, ubicada en la calle Manuel Tovar 255.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL DNI ELECTRÓNICO GRATIS EN MIRAFLORES?

La campaña está disponible para niños y adolescentes de 0 a 17 años, adultos mayores y personas con discapacidad que tengan residencia en Miraflores. El beneficio busca facilitar que estos ciudadanos puedan gestionar su documento de identidad sin asumir el costo del trámite.

¿DÓNDE SE RECOGERÁ EL DNI ELECTRÓNICO DESPUÉS DEL TRÁMITE?

Una vez realizado el procedimiento, los beneficiarios deberán esperar aproximadamente 25 días hábiles para que su documento esté disponible. La entrega no se efectuará en el mismo lugar donde se realiza la campaña, por lo que será necesario acudir posteriormente a la sede correspondiente del Reniec, que es la oficina de Miraflores, situada en la avenida Ernesto Diez Canseco 230, según informa la plataforma web del distrito.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.

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