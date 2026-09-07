Por Kenyi Peña Andrade

Contar con un documento de identidad resulta indispensable para realizar diversos trámites y acreditar oficialmente la identidad de una persona. Aunque lo habitual es obtenerlo desde los primeros años de vida, existen adultos que, por diferentes circunstancias, todavía no cuentan con este documento. Esta situación puede generar dudas sobre las alternativas disponibles para regularizar su identificación ante las autoridades. Además, no tener DNI puede representar una dificultad al momento de realizar determinadas gestiones, acceder a servicios o efectuar procedimientos que requieren acreditar la identidad. Por ello, conocer las opciones disponibles para quienes necesitan obtenerlo por primera vez resulta de especial importancia. El proceso contempla una serie de requisitos y pasos que deben cumplirse para iniciar la solicitud correspondiente. Si eres mayor de edad y aún no tienes DNI, conocer cómo funciona este procedimiento puede ayudarte a solucionar esta situación.