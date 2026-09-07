Contar con un documento de identidad resulta indispensable para realizar diversos trámites y acreditar oficialmente la identidad de una persona. Aunque lo habitual es obtenerlo desde los primeros años de vida, existen adultos que, por diferentes circunstancias, todavía no cuentan con este documento. Esta situación puede generar dudas sobre las alternativas disponibles para regularizar su identificación ante las autoridades. Además, no tener DNI puede representar una dificultad al momento de realizar determinadas gestiones, acceder a servicios o efectuar procedimientos que requieren acreditar la identidad. Por ello, conocer las opciones disponibles para quienes necesitan obtenerlo por primera vez resulta de especial importancia. El proceso contempla una serie de requisitos y pasos que deben cumplirse para iniciar la solicitud correspondiente. Si eres mayor de edad y aún no tienes DNI, conocer cómo funciona este procedimiento puede ayudarte a solucionar esta situación.

Eres mayor de edad y aún no tienes DNI, ¿cómo puedes tramitarlo por primera vez?

Si tienes entre 18 y 19 años y nunca has tenido DNI, puedes obtenerlo por primera vez de en una oficina del Reniec con estos requisitos:

Paga S/30.00 con el código 02121 hasta el 31 de diciembre del 2026.

Nuevo canal de pago: Yape – Agente BCPGenera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.

Luego ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercanoBanco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

● Acta de nacimiento original, salvo que se encuentre registrado en la web de copias certificadas de actas/partidas.

● Foto actual tamaño pasaporte a colores del rostro completo, sin lentes y sin sonreír, con fondo blanco. Si la oficina cuenta con la captura en vivo, no es necesario llevarla.

● Recibo de servicio público o tributo municipal donde conste el domicilio actual, no debe tener una antigüedad mayor de 6 meses.

● En este trámite se puede actualizar un grado de instrucción de forma declarativa en caso sean grados completos, si es incompleto se debe sustentar con certificados de estudio, constancias de matrícula, carné universitario u otros documentos.

¿Cómo tramito el historial del DNI?

Para este trámite, estos son los requisitos:

Paga S/ 46.60 con el código 02143 en el Banco de la Nación o www.pagalo.pe

Ingresa a la Mesa de Partes Virtual del Reniec, en el buscador escribe el trámite “Constancias de información histórica” y descarga el formato que debe ser ingresado con los documentos solicitados.

Escribe en detalle la información que está solicitando y cargue los anexos junto a los documentos en la sección Ciudadano de la Mesa de Partes Virtual.

¿Cómo solicito una copia de la boleta de 7 dígitos?

Para el trámite en cualquier oficina del Reniec, estos son los requisitos:

Número del documento emitido entre 1962 a 1985, sin ese dato posible continuar.

Paga S/4.50 en el Banco de la Nación o http://www.pagalo.pe.