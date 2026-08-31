El tramo de la Vía Expresa Grau contará con tres estaciones: Abancay, Andahuaylas y Parinacochas. Foto: Andina
El tramo de la Vía Expresa Grau contará con tres estaciones: Abancay, Andahuaylas y Parinacochas. Foto: Andina
Por Redacción EC

Buenas noticias para los que se movilizan en el Metropolitano. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que ya comenzaron los recorridos sin pasajeros por el nuevo tramo de la Vía Expresa Grau, lo que permitirá conectar a usuarios de Carabayllo con esta parte de la ciudad y, mejor aún, con la Línea 1 del Metro de Lima.

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