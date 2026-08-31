Buenas noticias para los que se movilizan en el Metropolitano. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que ya comenzaron los recorridos sin pasajeros por el nuevo tramo de la Vía Expresa Grau, lo que permitirá conectar a usuarios de Carabayllo con esta parte de la ciudad y, mejor aún, con la Línea 1 del Metro de Lima.

Los fase de prueba inició este lunes en presencia del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y busca comprobar que los carriles segregados cumplan con los parámetros técnicos y las condiciones de diseño necesarias antes de que el servicio entre en funcionamiento. La obra representó una inversión de aproximadamente 130 millones de soles.

El presidente de la ATU, David Hernández, y el gerente general de EMAPE, Edgar Lara, también supervisaron los ensayos que, una vez habilitado para el público en general, beneficiará a vecinos de Lima Norte que quieran movilizarse hasta la Vía Expresa Grau en menor tiempo.

Calendario

Esta primera etapa se extenderá hasta el 30 de septiembre. En octubre y noviembre comenzará la marcha blanca con pasajeros y, en diciembre, se espera brindar el servicio.

“Estas pruebas con los buses vacíos permitirán la adecuación de nuestros conductores y del equipamiento técnico. Luego, cuando inicie la marcha blanca con una cantidad controlada de usuarios, será con el pago respectivo (del pasaje)”, señaló el titular del organismo técnico.

Vía Expresa Grau del Metropolitano. Foto: difusión

Este nuevo tramo tiene una extensión de 2,8 kilómetros y cuenta con tres estaciones, las cuales presentan un 95 % de avance. Sus nombres son Abancay, Andahuaylas y Parinacochas; esta última tiene dos infraestructuras independientes, una para cada sentido de circulación.

Además, habrá una estación de transferencia, actualmente en ejecución, en la estación Grau del Metro, en Aviación, donde los usuarios podrán conectar sus viajes.