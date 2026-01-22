Un fatal accidente dejó como saldo una mujer fallecida y al menos seis heridos tras el despiste y volcadura de una combi de la línea 505, en el cruce de las avenidas Los Chancas y La Encalada, distrito de Santa Anita.

Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para brindar atención inmediata a los heridos. Testigos indicaron que el vehículo perdió el control e impactó contra la berma central y terminó con las llanta hacia arriba.

Los cinco pasajeros afectados fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue, en El Agustino; donde permanecen internados con pronóstico reservado. Aún se desconoce la identidad de la mujer que perecío.