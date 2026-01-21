El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), a través de su procuraduría pública, logró que 21 predios del Estado, que habían sido ocupados de forma ilegal, vuelvan a manos públicas durante el 2025.

En total se recuperaron 115,726 m2 de terrenos estatales en diversas regiones del país, como resultado de acciones legales y coordinadas contra la informalidad y el tráfico ilegal de tierras.

“Recuperar estos espacios y formalizarlos es fundamental para ponerlos al servicio de la ciudadanía, a través del equipamiento correspondiente”, expresó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Las intervenciones se realizaron entre enero y diciembre del 2025, en coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP) y los gobiernos locales, con el objetivo de restituir predios públicos y garantizar que estos sean destinados a fines de interés social y uso público.

Entre los casos más emblemáticos figura la recuperación de un predio de 32,142 m2 en el Pueblo Joven Villa Poeta José Gálvez, en el distrito de Villa María del Triunfo (Lima).

También terrenos ubicados en los asentamientos humanos Unión Quilmaná, en Cañete (26,785 m2), y Micaela Bastidas, en el distrito de Pueblo Nuevo, Chincha – Ica (22,487 m2). Además, se restituyó un lote de 20,000 m2 destinado a equipamiento urbano del Instituto Superior Tecnológico de Aplao, en Arequipa.

Adicionalmente, se recuperaron más de 14,000 m2 en diversos puntos del país, incluyendo Chincha (Ica); Ancón y Ventanilla (Lima), Acari, Bella Unión, Lomas, Socabaya, La Joya, Sachaca y Cocachacra (Arequipa), Chulucanas y Piura (Piura) e Ilo (Moquegua).

De esta manera, se busca garantizar que los terrenos del Estado sean destinados a educación, salud, seguridad, áreas verdes, mercados, equipamiento urbano y otros servicios.