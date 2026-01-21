Multa por viajar dos personas en moto se duplicará por reincidencia: así fue el primer día de la restricción

Como parte de la estrategia para combatir delitos como el sicariato y la extorsión, este martes 20 de enero empezó a regir la norma que establece la prohibición de que dos personas circulen a bordo de una motocicleta en Lima Metropolitana y el Callao, zonas declaradas en estado de emergencia. En un recorrido por las calles, El Comercio comprobó que medida no fue acatada del todo en ciertos puntos, principalmente durante las primeras horas del día. No obstante, desde la Policía Nacional del Perú (PNP), se indicó que el foco en esta primera jornada estuvo en acciones disuasivas y de sensibilización, más que en la imposición de multas.

El Comercio comprobó que medida no fue acatada del todo en ciertos puntos, principalmente durante las primeras horas del día. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 002-2026-MTC, publicado el pasado jueves 15 de enero, aquel que infrinja la norma será acreedor a una multa y se le descontará puntos en el récord del conductor. Asimismo, en caso reincida con la misma conducta infractora la penalidad de la multa será el doble.

Por su parte, el general PNP Humberto Alvarado López, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, precisó que recién se comenzará a aplicar las multas al día siguiente de la entrada en vigencia de dicha norma, es decir, hoy miércoles 21 de enero.

¿Qué dice la norma?

El Decreto Supremo antes mencionado, que modifica el Reglamento Nacional de Tránsito, establece que la infracción por primera vez será sancionada con una multa de 660 soles, equivalente al 12% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en el 2026, además de la acumulación de 50 puntos en el récord del conductor.

En tanto, en caso de reincidencia, la multa se incrementará a 1.320 soles (24% de la UIT), sin acceso a descuentos, y se sumarán 60 puntos en el récord del conductor, sanción que incluso puede derivar en la suspensión de la licencia de conducir.

El decreto también establece que el propietario del vehículo o la empresa de transporte podrá ser considerado responsable solidario si la motocicleta se encuentra registrada a su nombre, asumiendo la sanción respectiva.

También se dispone multas superiores a S/8.000 para motociclistas que bloqueen o interrumpan el tránsito. Se detalla que la PNP, junto a los gobiernos locales, se encargará de realizar la fiscalización presencial y electrónica para el cumplimiento de la norma.

Así se desarrolló el primer día de medida

El Comercio recorrió varias calles y zonas de Lima en el primer día de vigencia de la norma que prohíbe a dos personas viajar en moto. Asimismo, pudo comprobar que durante las primeras horas de la mañana, esta disposición no se cumplió del todo, ya que como ha sido frecuente en el último tiempo, varias motocicletas circulaban con más de una persona a bordo.

Algunos puntos en que este Diario detectó que la medida no fue acatada del todo fueron principalmente algunos sectores de la Av. Javier Prado, Marzano, entre San Isidro, Lince y San Borja. Asimismo, igual situación se registró en partes de Surquillo, en tramos de las avenidas República de Panamá y Tomás Marsano, cerca a la avenida Angamos.

En estos puntos se observó a motociclistas viajando con otra personas, algunas de portando mochilas o bolsos, por lo que se presume que serían estudiantes o se dirigían a su centro laboral.

Aquel que infrinja la norma será acreedor a una multa y se le descontará puntos en el récord del conductor. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

Otros puntos donde se detectó la infracción a la norma fueron la avenida Arequipa, cerca al Óvalo de Miraflores, y en calles cercanas al Parque Kennedy, en el mismo distrito. Del mismo modo, en la avenida Canadá, cruce con la avenida Arriola, en La Victoria.

Sin embargo, conforme fue transcurriendo el día, la presencia de dos personas a bordo de motos fue disminuyendo. Llegada la tarde, el equipo de El Comercio casi no observó a infractores de esta nueva norma en las calles de Lima.

En tanto, el Gral. PNP Alvarado detalló que la institución policial aún mantiene una “marcha blanca” en el marco de la prohibición de la circulación de dos personas en moto lineal y que este miércoles se iniciará con la imposición de multas efectivas, aunque siempre con el objetivo de sensibilizar a la comunidad motera sobre el cumplimiento de esta norma excepcional en el contexto del estado de emergencia.

Conforme fue transcurriendo el día, la presencia de dos personas a bordo de motos fue disminuyendo. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

“Debe regularse de manera taxativa lo que son las infracciones a aquellos que no cumplan esta norma. Ya vamos a proceder (con las multas) después de haber realizado acciones preventivas, de sensibilización. Lo que buscamos en la comunidad motera es lograr un control social más adecuado y concientizar a las personas", manifestó.

El oficial indicó que durante la jornada del martes, ha habido una buena captación de la normativa. “Paradójicamente el personal policial no ha evidenciado tantas motos lineales que eran conducidas con un segundo ocupante“. En tanto, precisó que en promedio 2 mil efectivos de los 5 departamentos de la Policía de Tránsito se encuentran distribuidos en diferentes distritos de la ciudad para verificar el cumplimiento de lo dispuesto.

“Mediante las estadísticas sobre hechos delictivos (extorsión y sicariato) sabemos que se dan por intermedio de motos lineales de la categoría L1 y L3. Pero también sabemos que la mayoría de personas que hacen uso de estas motos son personas de bien, por eso queremos disgregar esta parte de los sujetos que están al margen de la ley y utilizan estas unidades por su versatilidad que les permite evadir la justicia", manifestó.

¿Qué opina el gremio motero?

El influencer motociclista del canal “D’arranque”, Sergio Salazar, rechazó la prohibición de dos personas a bordo de una moto y advirtió que la medida afectaría a millones de familias, además de no ayudar a frenar la extorsión ni el sicariato. Por el contrario, sostuvo que esta disposición recorta derechos.

Agregó que se trata de una medida “populista” que pretende dar una falsa sensación de control frente al incremento de la delincuencia, pero que en la práctica solo perjudica a ciudadanos que se movilizan legalmente. “Es más fácil prohibir e incomodar al motociclista que enfrentar a las bandas criminales”, expresó a El Comercio.

El creador de contenido advirtió que la medida golpearía directamente el derecho al libre tránsito de una población masiva, señalando que en el Perú existen más de 3 millones de motociclistas, y cerca de 1,5 millones en Lima, muchos de los cuales utilizan la moto como medio de transporte diario para el trabajo, estudiar y movilizar a sus familias ante el colapso vehicular y la precariedad del sistema público.

Salazar cuestionó la efectividad del planteamiento, afirmando que “el delincuente no obedece normas” y que el crimen no se reduce prohibiendo, sino con inteligencia, investigación y control real. “El criminal roba en moto, en auto o caminando; se disfraza de lo que sea. Los moteros no pedimos impunidad, sino seguridad real. Estamos cansados de ser usados como cortina de humo mientras el crimen crece”, manifestó.

Por su parte, Martin Rodríguez Piedra, presidente de la Federación Peruana de Motociclismo, dijo a este Diario que toda política pública de seguridad debe partir de evidencia técnica y experiencia comparada. Señaló que en los principales mercados de motocicletas de la región y del mundo, como Colombia, Brasil, España o Italia, no se ha demostrado que prohibir dos personas en una motocicleta reduzca de manera sostenible el delito.

“Por el contrario, estas medidas suelen ser temporales, focalizadas y acompañadas de inteligencia policial, control efectivo y fiscalización tecnológica”, sostuvo.

También se dispone multas superiores a S/8.000 para motociclistas que bloqueen o interrumpan el tránsito. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

Rodríguez indicó que en el Perú, la motocicleta es hoy en día una herramienta de trabajo y movilidad para cientos de miles de familias, por lo que penalizar su uso sin distinguir entre el ciudadano formal y el delincuente informal puede generar efectos contraproducentes: mayor informalidad, menor trazabilidad y desconfianza social.

“El camino correcto es fortalecer la identificación del vehículo y del conductor, el control real en calle y la articulación entre Estado, sector privado y comunidad motera organizada", aseveró.

Análisis del uso de la motocicleta

Alfonso de Florez, gerente general en Fundación Transitemos, dijo a El Comercio que en el Perú ya se venden más motocicletas que automóviles y otros vehículos de cuatro ruedas. Precisó que el parque de motos bordea los 4 millones contra los 3 millones de otros vehículos. Pese a ello, remarcó que el Reglamento Nacional de Tránsito tiene muy pocas normas específicas para este tipo de unidades. “

“Tendría que tener un capítulo muy especial para motocicletas. Exigir mejores exámenes de conducción para obtención licencia para moto. Es un problema serio porque muchas no respetan las normas”, resaltó.

Por otro lado, Florez mencionó que la proliferación de la moto es un problema que requiere soluciones que van más allá de la capital, porque se usa de forma diferente dependiendo el rincón del país. Estas diferencias repercuten en la reglamentación del uso de la moto.

“En Iquitos, por ejemplo, el 100% de la gente va en moto, incluso menores de edad, no usan chalecos. Allí la moto es el vehículo de transporte por excelencia. Entonces, la reglamentación que se implementa en Lima no se puede aplicar en Iquitos. Se requiere hacer un análisis más profundo del uso de la motocicleta en el Perú“, explicó.

Amplían estado de emergencia

A través del Decreto Supremo Nº 006-2026-PCM, el Poder Ejecutivo aprobó la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao a partir de este 20 de enero, a fin de hacerle frente a la criminalidad, y salvaguardar la vida y tranquilidad de los ciudadanos. Medida se extenderá por 30 días calendario.

Durante dicho periodo, la PNP mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Para esta nueva prórroga del estado de emergencia, se aplicará el recientemente promulgado Decreto Supremo Nº 002-2026-MTC, que modifica el Reglamento Nacional de Transito. Esta norma señala que el Ejecutivo podrá establecer restricciones al tránsito vehicular en zonas declaradas en emergencia.