A través de un comunicado, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) expresó su preocupación y se disculpó ante los miles de usuarios “por no poder emitir,por el momento, placas para motocicletas y trimotos nuevas”, sin embargo, afirmó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) “ya tiene la solución en sus manos”.

La AAP sostuvo que la nueva propuesta es mantener, para la nueva placa de mayor tamaño (sin chip), el mismo precio que tenía la placa antigua (azul).

Placas actuales para motos seguirán vigentes hasta noviembre de 2026. (Foto: Andina)

Además, el costo de la placa suele estar incluido en el precio del vehículo, ya que una atención eficiente permite entregar las unidades a los clientes en el menor tiempo posible.

Cronograma para entrega de placas

La asociación resaltó que en la actualidad “no existe ningún cronograma decambio de placas aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a los vehículos de la Categoría L”. Esto obliga a que la nueva placa sea exigida solo a los vehículos nuevos “inmatriculados desde el 17 de diciembre de 2025”.

Reiteran que el cambio de placas no debe perjudicar a los usuarios con placa antigua y que debe aplicarse una solución de justiprecio para no afectar a los tres millones de peruanos que dependen de estos vehículos para movilizarse y generar ingresos.

Cabe señalar que el MTC solicitó formalmente a la AAP, mediante el Oficio N° 003-2026-MTC/17, que informe el stock disponible de placas azules de 6 dígitos y presente un plan de contingencia inmediato para cubrir cualquier eventualidad, tal como lo establece el acuerdo suscrito.





El ministerio precisó que la postergación temporal de la implementación de la Placa Única Nacional de Rodaje con chip, hasta el 30 de noviembre de 2026, obedece a criterios técnicos y a la necesidad de proteger al usuario.